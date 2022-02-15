Динамо – Кайрат: онлайн видеотрансляция матча

Динамо на сборах не проигрывает / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

После воскресной победы над сербской Инджией во вторник, 15 февраля, киевское Динамо на турецком сборе встречается с третьей командой чемпионата Казахстана – Кайратом. Начало контрольного матча – в 16:00 по Киеву.

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ТРАНСЛЯЦИЯ ДИНАМО – КАЙРАТ

Ранее стало известно, что ганский полузащитник Динамо Мохаммед Кадири на правах аренды продолжит карьеру в венгерском Гонведе, хотя слухи сватали его в казахстанский Актобе.

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Кадири стал шестым футболистом, этой зимой перебравшимся из Динамо в зарубежный чемпионат. До этого Виталий Миколенко перешел в английский Эвертон, Владислав Супряга – в итальянскую Сампдорию, Эрик Рамирес – в испанский Спортинг Хихон, а Артем Шабанов и Богдан Леднев – в венгерский Фехервар.