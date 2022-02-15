15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
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Динамо – Кайрат: онлайн видеотрансляция матча

Павел Василенко
15 февраля, 15:27
Смотрите в онлайн-режиме очередной спарринг команды Мирчи Луческу на сборе в Турции

Динамо на сборах не проигрывает / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

После воскресной победы над сербской Инджией во вторник, 15 февраля, киевское Динамо на турецком сборе встречается с третьей командой чемпионата Казахстана – Кайратом. Начало контрольного матча – в 16:00 по Киеву.

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ТРАНСЛЯЦИЯ ДИНАМО – КАЙРАТ

Ранее стало известно, что ганский полузащитник Динамо Мохаммед Кадири на правах аренды продолжит карьеру в венгерском Гонведе, хотя слухи сватали его в казахстанский Актобе.

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Кадири стал шестым футболистом, этой зимой перебравшимся из Динамо в зарубежный чемпионат. До этого Виталий Миколенко перешел в английский Эвертон, Владислав Супряга – в итальянскую Сампдорию, Эрик Рамирес – в испанский Спортинг Хихон, а Артем Шабанов и Богдан Леднев – в венгерский Фехервар.