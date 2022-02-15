15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
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Динамо – Кайрат: онлайн відеотрансляція матчу

Павло Василенко
15 лютого, 15:27
Дивіться в онлайн-режимі черговий спаринг команди Мірчі Луческу на зборах у Туреччині

Динамо на зборах не програє / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Після недільної перемоги над сербською Інджією у вівторок, 15 лютого, київське Динамо на турецькому зборі зустрічається із третьою командою чемпіонату Казахстану – Кайратом. Початок контрольного матчу – о 16:00 за Києвом.

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ТРАНСЛЯЦІЯ ДИНАМО – КАЙРАТ

Раніше стало відомо, що ганський півзахисник Динамо Мохаммед Кадірі на умовах оренди продовжить кар'єру в угорському Гонведі, хоча чутки сватали його до казахстанського Актобе.

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Кадірі став шостим футболістом, який цієї зими перебрався з Динамо до зарубіжного чемпіонату. До цього Віталій Миколенко перейшов в англійський Евертон, Владислав Супряга – в італійську Сампдорію, Ерік Рамірес – в іспанський Спортінг Хіхон, а Артем Шабанов та Богдан Леднєв – до угорського Фехервара.