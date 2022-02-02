Еще один трансфер "на выход". Динамо продало защитника в европейский клуб

Защитник киевского Динамо Артем Шабанов продолжит футбольную карьеру в чемпионате Венгрии

Артем Шабанов - игрок Фехервара / Фото: ФК "Фехервар"

Киевское Динамо и венгерский Фехервар достигли соглашения о полноценном трансфере Артема Шабанова, сообщает официальный сайт Динамо.

29-летний защитник будет выступать в одной команде с украинцами Богданом Ледневым, Иваном Петряком и Евгением Макаренком.

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Сумма трансфера не сообщается. По данным сайта Transfermarkt стоимость футболиста составляет 1,2 млн евро.

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Артем Шабанов перешел в Динамо из донецкого Олимпика в январе 2018 года. В составе "бело-синих" универсальный защитник сыграл 77 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Есть в игровой карьере Шабанова и легионерский опыт. В сезоне 2020/21 он выступал на правах аренды в варшавской Легии.

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За национальную сборную Украины футболист сыграл два поединка.

Отметим, что в зимнее трансферное окно киевское Динамо продало в Эвертон Виталия Миколенко. Кроме того, в аренду ушли Владислав Супряга, Эрик Рамирес и Богдан Леднев.

Миколенко – новичок Эвертона / Фото: официальный сайт "Эвертон"

В то же время сами киевляне еще не подписали ни одного нового футболиста.