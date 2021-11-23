Динамо – Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Динамо vs Бавария / Фото: Getty Images
Во вторник, 23 ноября, проходит матч пятого тура Лиги чемпионов в группе Е. Динамо принимает Баварию. Начало – в 19:45.
СИТУАЦИЯ В ГРУППЕ
Бавария уже обеспечила себе пропуск в 1/8 ЛЧ. Чтобы гарантированно попасть в плей-офф с первого места в группе, мюнхенцам достаточно сыграть в Киеве вничью.
Динамо, не забив ни одного мяча в четырех матчах и занимая с одним очком последнее место в квартете Е, тем не менее продолжает сохранять теоретические шансы даже на плей-офф Лиги чемпионов. Но более реалистичной видится перспектива третьего места в группе и попадания в 1/16 Лиги Европы.
Если сегодня Динамо проиграет дома Баварии, а Бенфика проиграет в гостях Барселоне, то для завоевания третьей строчки киевлянам нужно будет в последнем туре, 8 декабря, одолеть в Лиссабоне Бенфику.
ТРЕНИРОВКИ КОМАНД
ПРОБЛЕМЫ БАВАРИИ
В Киев прилетело всего 18 игроков Баварии, из них три вратаря. Хотя по правилам в заявку могут быть включены 23 футболиста.
Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик-Максим Чупо-Мотинг и Майкл Куисанс отправились на карантин после консультации с врачами. Они контактировали с человеком, который сдал положительный тест на коронавирус.
Ранее на карантин был отправлен самый дорогой футболист Баварии Йозуа Киммих, который отказался вакцинироваться.
Два защитника мюнхенцев, Никлас Зюле и Йосип Станишич, заразились COVID-19 ранее и также пропустят матч в Киеве.
При этом участие в поединке полузащитника Баварии Малика Тиллмана и вингера Кингсли Комана – под вопросом из-за недавних повреждений.
ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ
Главный тренер Динамо Мирча Луческу:
"Я не просил своих игроков выиграть у Баварии. Я просил их играть так, чтобы они могли покинуть поле с высоко поднятой головой и были удовлетворены своей работой".
"Тот факт, что Бавария уже обеспечила себе выход в 1/8 финала... Мы играем против немцев, и эта игра стоит три миллиона. Как вы думаете, захочет ли Бавария выиграть?"
Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн:
"Лига чемпионов всегда важна, даже если мы уже решили вопрос с выходом из группы. Не чувствуем давления, кроме тех ожиданий, что всегда сопутствуют нашему клубу. У нас есть шанс исправиться после поражения от Аугсбурга".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА
ДИНАМО: Бущан; Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко; Сидорчук, Шапаренко; Цыганков, Буяльский, де Пена; Гармаш
Не сыграют: Беседин (колено), Вербич (не уточняется)
"Висит" на карточке: Гармаш
БАВАРИЯ: Нойер; Павар, Ньянзу, Эрнандес, Ричардс; Горецка, Толиссо; Сане, Мюллер, Дэвис; Левандовски
Не сыграют: Шупо-Мотинг (карантин), Кюизанс (карантин), Гнабри (карантин), Киммих (карантин), Мусиала (карантин), Станишич (болезнь), Зюле (болезнь), Упамекано (дисквалификация)
Под вопросом: Коман (мышечная травма), Забитцер (икроножная мышца)
"Висит" на карточке: Лукас Эрнандес
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Баварию, несмотря на кадровые проблемы, аналитики букмекерских контор называют большим фаворитом матча. На ее победу установлен коэффициент 1.32, на ничью – 5.90, на победу Динамо – 9.70. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:
- выигрыш Динамо – 10%
- ничья – 16%
- выигрыш Баварии – 74%
- наиболее вероятный счет – 0:2
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ
В прямом эфире матч Динамо – Бавария во вторник, 23 ноября, начиная с 19:45, покажет платформа Megogo.
Смотрите, как Бавария обыграла Динамо в Мюнхене 5:0