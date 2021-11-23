Динамо – Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Динамо vs Бавария / Фото: Getty Images

Во вторник, 23 ноября, проходит матч пятого тура Лиги чемпионов в группе Е. Динамо принимает Баварию. Начало – в 19:45.

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СИТУАЦИЯ В ГРУППЕ

Бавария уже обеспечила себе пропуск в 1/8 ЛЧ. Чтобы гарантированно попасть в плей-офф с первого места в группе, мюнхенцам достаточно сыграть в Киеве вничью.

Динамо, не забив ни одного мяча в четырех матчах и занимая с одним очком последнее место в квартете Е, тем не менее продолжает сохранять теоретические шансы даже на плей-офф Лиги чемпионов. Но более реалистичной видится перспектива третьего места в группе и попадания в 1/16 Лиги Европы.

Если сегодня Динамо проиграет дома Баварии, а Бенфика проиграет в гостях Барселоне, то для завоевания третьей строчки киевлянам нужно будет в последнем туре, 8 декабря, одолеть в Лиссабоне Бенфику.

ТРЕНИРОВКИ КОМАНД

ПРОБЛЕМЫ БАВАРИИ

В Киев прилетело всего 18 игроков Баварии, из них три вратаря. Хотя по правилам в заявку могут быть включены 23 футболиста.

Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик-Максим Чупо-Мотинг и Майкл Куисанс отправились на карантин после консультации с врачами. Они контактировали с человеком, который сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее на карантин был отправлен самый дорогой футболист Баварии Йозуа Киммих, который отказался вакцинироваться.

Два защитника мюнхенцев, Никлас Зюле и Йосип Станишич, заразились COVID-19 ранее и также пропустят матч в Киеве.

При этом участие в поединке полузащитника Баварии Малика Тиллмана и вингера Кингсли Комана – под вопросом из-за недавних повреждений.

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Главный тренер Динамо Мирча Луческу:

"Я не просил своих игроков выиграть у Баварии. Я просил их играть так, чтобы они могли покинуть поле с высоко поднятой головой и были удовлетворены своей работой".

"Тот факт, что Бавария уже обеспечила себе выход в 1/8 финала... Мы играем против немцев, и эта игра стоит три миллиона. Как вы думаете, захочет ли Бавария выиграть?"

Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн:

"Лига чемпионов всегда важна, даже если мы уже решили вопрос с выходом из группы. Не чувствуем давления, кроме тех ожиданий, что всегда сопутствуют нашему клубу. У нас есть шанс исправиться после поражения от Аугсбурга".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

ДИНАМО: Бущан; Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко; Сидорчук, Шапаренко; Цыганков, Буяльский, де Пена; Гармаш

Не сыграют: Беседин (колено), Вербич (не уточняется)

"Висит" на карточке: Гармаш

БАВАРИЯ: Нойер; Павар, Ньянзу, Эрнандес, Ричардс; Горецка, Толиссо; Сане, Мюллер, Дэвис; Левандовски

Не сыграют: Шупо-Мотинг (карантин), Кюизанс (карантин), Гнабри (карантин), Киммих (карантин), Мусиала (карантин), Станишич (болезнь), Зюле (болезнь), Упамекано (дисквалификация)

Под вопросом: Коман (мышечная травма), Забитцер (икроножная мышца)

"Висит" на карточке: Лукас Эрнандес

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Баварию, несмотря на кадровые проблемы, аналитики букмекерских контор называют большим фаворитом матча. На ее победу установлен коэффициент 1.32, на ничью – 5.90, на победу Динамо – 9.70. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:

выигрыш Динамо – 10%

ничья – 16%

выигрыш Баварии – 74%

наиболее вероятный счет – 0:2

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Динамо – Бавария во вторник, 23 ноября, начиная с 19:45, покажет платформа Megogo.

Смотрите, как Бавария обыграла Динамо в Мюнхене 5:0