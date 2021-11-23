23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Динамо – Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Андрей Трофимов
23 ноября, 08:53
Следите в онлайн-режиме за вторничным противостоянием Динамо и Баварии на НСК "Олимпийский" – видео голов, фото и комментарии

Динамо vs Бавария / Фото: Getty Images

Во вторник, 23 ноября, проходит матч пятого тура Лиги чемпионов в группе Е. Динамо принимает Баварию. Начало – в 19:45.

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СИТУАЦИЯ В ГРУППЕ

Бавария уже обеспечила себе пропуск в 1/8 ЛЧ. Чтобы гарантированно попасть в плей-офф с первого места в группе, мюнхенцам достаточно сыграть в Киеве вничью.

Динамо, не забив ни одного мяча в четырех матчах и занимая с одним очком последнее место в квартете Е, тем не менее продолжает сохранять теоретические шансы даже на плей-офф Лиги чемпионов. Но более реалистичной видится перспектива третьего места в группе и попадания в 1/16 Лиги Европы.

Если сегодня Динамо проиграет дома Баварии, а Бенфика проиграет в гостях Барселоне, то для завоевания третьей строчки киевлянам нужно будет в последнем туре, 8 декабря, одолеть в Лиссабоне Бенфику.

ТРЕНИРОВКИ КОМАНД

ПРОБЛЕМЫ БАВАРИИ

В Киев прилетело всего 18 игроков Баварии, из них три вратаря. Хотя по правилам в заявку могут быть включены 23 футболиста.

Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик-Максим Чупо-Мотинг и Майкл Куисанс отправились на карантин после консультации с врачами. Они контактировали с человеком, который сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее на карантин был отправлен самый дорогой футболист Баварии Йозуа Киммих, который отказался вакцинироваться.

Два защитника мюнхенцев, Никлас Зюле и Йосип Станишич, заразились COVID-19 ранее и также пропустят матч в Киеве.

При этом участие в поединке полузащитника Баварии Малика Тиллмана и вингера Кингсли Комана – под вопросом из-за недавних повреждений.

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Главный тренер Динамо Мирча Луческу:

"Я не просил своих игроков выиграть у Баварии. Я просил их играть так, чтобы они могли покинуть поле с высоко поднятой головой и были удовлетворены своей работой".

"Тот факт, что Бавария уже обеспечила себе выход в 1/8 финала... Мы играем против немцев, и эта игра стоит три миллиона. Как вы думаете, захочет ли Бавария выиграть?"

Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн:

"Лига чемпионов всегда важна, даже если мы уже решили вопрос с выходом из группы. Не чувствуем давления, кроме тех ожиданий, что всегда сопутствуют нашему клубу. У нас есть шанс исправиться после поражения от Аугсбурга".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

ДИНАМО: Бущан; Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко; Сидорчук, Шапаренко; Цыганков, Буяльский, де Пена; Гармаш
Не сыграют: Беседин (колено), Вербич (не уточняется)
"Висит" на карточке: Гармаш

БАВАРИЯ: Нойер; Павар, Ньянзу, Эрнандес, Ричардс; Горецка, Толиссо; Сане, Мюллер, Дэвис; Левандовски
Не сыграют: Шупо-Мотинг (карантин), Кюизанс (карантин), Гнабри (карантин), Киммих (карантин), Мусиала (карантин), Станишич (болезнь), Зюле (болезнь), Упамекано (дисквалификация)
Под вопросом: Коман (мышечная травма), Забитцер (икроножная мышца)
"Висит" на карточке: Лукас Эрнандес

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Баварию, несмотря на кадровые проблемы, аналитики букмекерских контор называют большим фаворитом матча. На ее победу установлен коэффициент 1.32, на ничью – 5.90, на победу Динамо – 9.70. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:

  • выигрыш Динамо – 10%
  • ничья – 16%
  • выигрыш Баварии – 74%
  • наиболее вероятный счет – 0:2

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Динамо – Бавария во вторник, 23 ноября, начиная с 19:45, покажет платформа Megogo.

Смотрите, как Бавария обыграла Динамо в Мюнхене 5:0