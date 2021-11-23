Динамо – Баварія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Динамо vs Баварія / Фото: Getty Images

У вівторок, 23 листопада, проходить матч п'ятого туру Ліги чемпіонів у групі Є. Динамо приймає Баварію. Початок – о 19:45.

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СИТУАЦІЯ У ГРУПІ

Баварія вже забезпечила собі перепустку в 1/8 ЛЧ. Щоб гарантовано потрапити до плей-офф з першого місця у групі, мюнхенцям достатньо зіграти у Києві внічию.

Динамо, не забивши жодного м'яча у чотирьох матчах і посідаючи з одним очком останнє місце у квартеті Е, проте продовжує зберігати теоретичні шанси навіть на плей-офф Ліги чемпіонів. Але більш реалістичною бачиться перспектива третього місця у групі та потрапляння до 1/16 Ліги Європи.

Якщо сьогодні Динамо програє вдома Баварії, а Бенфіка програє в гостях у Барселоні, то для завоювання третього рядка киянам потрібно буде в останньому турі, 8 грудня, здолати в Лісабоні Бенфіку.

ТРЕНУВАННЯ КОМАНД

ПРОБЛЕМИ БАВАРІЇ

До Києва прилетіло лише 18 гравців Баварії, з них три воротарі. Хоча за правилами, до заявки можуть бути включені 23 футболісти.

Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік-Максим Чупо-Мотинг та Майкл Куїсанс вирушили на карантин після консультації із лікарями. Вони контактували з людиною, яка склала позитивний тест на коронавірус.

Раніше на карантин був відправлений найдорожчий футболіст Баварії Йозуа Кімміх , який відмовився вакцинуватись.

Два захисники мюнхенців Ніклас Зюле та Йосип Станішич заразилися COVID-19 раніше і також пропустять матч у Києві.

При цьому участь у поєдинку півзахисника Баварії Маліка Тілмана та вінгера Кінгслі Комана – під питанням через нещодавні пошкодження.

ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Головний тренер Динамо Мірча Луческу:

"Я не просив своїх гравців виграти у Баварії. Я просив їх грати так, щоб вони могли покинути поле з високо піднятою головою та були задоволені своєю роботою"

"Той факт, що Баварія вже забезпечила собі вихід до 1/8 фіналу... Ми граємо проти німців, і ця гра коштує три мільйони. Як ви вважаєте, чи захоче Баварія виграти?"

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн:

"Ліга чемпіонів завжди важлива, навіть якщо ми вже вирішили питання з виходом із групи. Не відчуваємо тиску, окрім тих очікувань, що завжди супроводжують наш клуб. У нас є шанс виправитися після поразки від Аугсбурга".

Орієнтовні склади від УЄФА

ДИНАМО: Бущан; Кендзера, Забарний, Сирота, Миколенко; Сидорчук, Шапаренко; Циганков, Буяльський, де Пена; Гармаш

Чи не зіграють: Бесєдін (коліно), Вербич (не уточнюється)

"Висить" на картці: Гармаш

БАВАРІЯ: Нойєр; Павар, Ньянзу, Ернандес, Річардс; Горецька, Толіссо; Сані, Мюллер, Девіс; Левандовськи

Чи не зіграють: Шупо-Мотинг (карантин), Кюїзанс (карантин), Гнабрі (карнтин), Кімміх (карантин), Мусіала (карантин), Станішич (хвороба), Зюле (хвороба), Упамекано (дискваліфікація)

Під питанням: Коман (м'язова травма), Забітцер (литковий м'яз)

"Висить" на картці: Лукас Ернандес

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Баварію, незважаючи на кадрові проблеми, аналітики букмекерських контор називають великим фаворитом матчу. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.32, на нічию – 5.90, на перемогу Динамо – 9.70. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків поєдинку така:

виграш Динамо – 10%

нічия – 16%

виграш Баварії – 74%

найімовірніший рахунок – 0:2

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Динамо – Баварія у вівторок, 23 листопада, починаючи з 19:45, покаже платформа Megogo.

Баварія обіграла Динамо в Мюнхені 5:0