Динамо – Баварія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Динамо vs Баварія / Фото: Getty Images
У вівторок, 23 листопада, проходить матч п'ятого туру Ліги чемпіонів у групі Є. Динамо приймає Баварію. Початок – о 19:45.
СИТУАЦІЯ У ГРУПІ
Баварія вже забезпечила собі перепустку в 1/8 ЛЧ. Щоб гарантовано потрапити до плей-офф з першого місця у групі, мюнхенцям достатньо зіграти у Києві внічию.
Динамо, не забивши жодного м'яча у чотирьох матчах і посідаючи з одним очком останнє місце у квартеті Е, проте продовжує зберігати теоретичні шанси навіть на плей-офф Ліги чемпіонів. Але більш реалістичною бачиться перспектива третього місця у групі та потрапляння до 1/16 Ліги Європи.
Якщо сьогодні Динамо програє вдома Баварії, а Бенфіка програє в гостях у Барселоні, то для завоювання третього рядка киянам потрібно буде в останньому турі, 8 грудня, здолати в Лісабоні Бенфіку.
ТРЕНУВАННЯ КОМАНД
ПРОБЛЕМИ БАВАРІЇ
До Києва прилетіло лише 18 гравців Баварії, з них три воротарі. Хоча за правилами, до заявки можуть бути включені 23 футболісти.
Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік-Максим Чупо-Мотинг та Майкл Куїсанс вирушили на карантин після консультації із лікарями. Вони контактували з людиною, яка склала позитивний тест на коронавірус.
Раніше на карантин був відправлений найдорожчий футболіст Баварії Йозуа Кімміх , який відмовився вакцинуватись.
Два захисники мюнхенців Ніклас Зюле та Йосип Станішич заразилися COVID-19 раніше і також пропустять матч у Києві.
При цьому участь у поєдинку півзахисника Баварії Маліка Тілмана та вінгера Кінгслі Комана – під питанням через нещодавні пошкодження.
ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ
Головний тренер Динамо Мірча Луческу:
"Я не просив своїх гравців виграти у Баварії. Я просив їх грати так, щоб вони могли покинути поле з високо піднятою головою та були задоволені своєю роботою"
"Той факт, що Баварія вже забезпечила собі вихід до 1/8 фіналу... Ми граємо проти німців, і ця гра коштує три мільйони. Як ви вважаєте, чи захоче Баварія виграти?"
Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн:
"Ліга чемпіонів завжди важлива, навіть якщо ми вже вирішили питання з виходом із групи. Не відчуваємо тиску, окрім тих очікувань, що завжди супроводжують наш клуб. У нас є шанс виправитися після поразки від Аугсбурга".
Орієнтовні склади від УЄФА
ДИНАМО: Бущан; Кендзера, Забарний, Сирота, Миколенко; Сидорчук, Шапаренко; Циганков, Буяльський, де Пена; Гармаш
Чи не зіграють: Бесєдін (коліно), Вербич (не уточнюється)
"Висить" на картці: Гармаш
БАВАРІЯ: Нойєр; Павар, Ньянзу, Ернандес, Річардс; Горецька, Толіссо; Сані, Мюллер, Девіс; Левандовськи
Чи не зіграють: Шупо-Мотинг (карантин), Кюїзанс (карантин), Гнабрі (карнтин), Кімміх (карантин), Мусіала (карантин), Станішич (хвороба), Зюле (хвороба), Упамекано (дискваліфікація)
Під питанням: Коман (м'язова травма), Забітцер (литковий м'яз)
"Висить" на картці: Лукас Ернандес
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Баварію, незважаючи на кадрові проблеми, аналітики букмекерських контор називають великим фаворитом матчу. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.32, на нічию – 5.90, на перемогу Динамо – 9.70. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків поєдинку така:
- виграш Динамо – 10%
- нічия – 16%
- виграш Баварії – 74%
- найімовірніший рахунок – 0:2
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ
У прямому ефірі матч Динамо – Баварія у вівторок, 23 листопада, починаючи з 19:45, покаже платформа Megogo.
Баварія обіграла Динамо в Мюнхені 5:0