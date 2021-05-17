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Дикая и свободная в крохотном бикини. Пейдж Ванзант снова порадовала фанов своим телом

17 мая, 12:11

Андрей Трофимов

Одна из самых красивых девушек из смешанных единоборств Пейдж Ванзант показала в соцсетях свою идеальную фигуру

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант пока не помышляет о возвращении в октагон. Девушка решила зарабатывать деньги более легким путем. Продажей своих сексуальных фотографий. Часть из которых она выкладывает в открытом доступе.

Очередной пост Ванзант в Instagram собрал уже более 100 тысяч лайков.

"Молодая, дикая и свободная. Навсегда", – подписала фото Пейдж.

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