Девушка динамовца повторила голое фото жены игрока Шахтера

Даша Савина и Ольга Янчук / Фото: Instagram
Сексапильная блондинка Ольга Янчук сфотографировалась для Instagram обнаженной, лишь слегка прикрыв свои прелести белыми лепестками.
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Интересно, что в свое время похожей чувственной фотосессией отметилась нынешняя жена защитника Шахтера Валерия Бондаря Даша Савина.
Напомним, в ноябре прошлого года Ольга Янчук родила Жерсону Родригесу сына, которого назвали Жерсон Джуниор.
Жерсон Родригес и Ольга Янчук / Фото: Instagram
В июне Янчук заявила о расставании с Родригесом, написав: "С момента нашей встречи прошло два замечательных года. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было много всего, и это было прекрасно".
Жерсон Родригес и Ольга Янчук / Фото: Instagram
Однако вскоре Ольга удалила ту публикацию, а затем выставила в Instagram фото с футболистом, и подписала его: "Люблю тебя, Жерсон Родригес". Они воссоединились.
Девушка Жерсона Родригеса Ольга Янчук / Фото: Instagram
Добавим, что у Жерсона Родригес есть сын от предыдущих отношений.
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