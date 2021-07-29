Дівчина динамівця повторила голе фото дружини гравця Шахтаря

Даша Савіна і Ольга Янчук / Фото: Instagram
Сексапільна блондинка Ольга Янчук сфотографувалася для Instagram оголеною, лише злегка прикривши свою красу білими пелюстками.
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Цікаво, що свого часу схожою чуттєвої фотосесією відзначилася нинішня дружина захисника Шахтаря Валерія Бондаря Даша Савіна.
Нагадаємо, в листопаді минулого року Ольга Янчук народила Жерсону Родрігесу сина, якого назвали Жерсон Джуніор.
Жерсон Родрігес і Ольга Янчук / Фото: Instagram
У червні Янчук заявила про розставання з Родрігесом, написавши: "З моменту нашої зустрічі минуло два чудових роки. Ми були кращими друзями, коханцями, партнерами. Між нами було багато всього, і це було прекрасно".
Жерсон Родрігес і Ольга Янчук / Фото: Instagram
Однак незабаром Ольга видалила ту публікацію, а потім виставила в Instagram фото з футболістом, і підписала його: "Люблю тебе, Жерсоне Родрігес". Вони возз'єдналися.
Дівчина Жерсона Родрігеса Ольга Янчук / Фото: Instagram
Додамо, що у Жерсона Родрігес є син від попередніх стосунків.
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