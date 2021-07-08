Девочка рыдала на трибунах "Уэмбли" после поступка футболиста сборной Англии

Полузащитник сборной Англии Мэйсон Маунт после победы в полуфинале Евро-2020 над Данией довел до слез юную болельщицу, прорвавшись к ней на трибуну в Лондоне

Мэйсон Маунт довел до слез фанатку / Фото: Reuters

Полузащитник Челси и сборной Англии Мэйсон Маунт в Лондоне довел до слез юную фанатку британской команды. После скандальной победы над сборной Дании 2:1 в дополнительное время в полуфинале Евро-2020 подарил зрительнице свою игровую футболку.

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После финального свистка Маунт, которого заменили на 95-й минуте, поблагодарил болельщиков на трибунах "Уэмбли" и направился не в раздевалку, а к маленькой девочке. Юная болельщица, которая находилась в фанатском секторе, получила игровую футболку из рук полузащитника.

Счастью девочки не было предела. На радостях она рыдала навзрыд в объятиях своего отца, а окружающие хлопали, восхищенные поступком футболиста.

Напомним, что ключевое в матче пенальти, назначенное в ворота Дании после падения Стерлинга, вызвало бурные споры. У Стерлинга нырок как у Фелпса, а на VAR была королева Елизавета II – такая реакция соцсетей.

Рахим Стерлинг, Англия – Дания / Фото: Reuters

При этом сам Стерлинг уверяет, что пенальти было чистое. "Я вошел в штрафную, а Мэле выставил ногу и зацепил меня".

Напомним, что в финале чемпионата Европы-2020 сборная Англии встретится со сборной Италии. Встреча пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в воскресенье, 11 июля. Начало поединка – в 22:00.