Украинский агент об Англии: "Втащили ее в финал за уши. Кайфа – никакого"

По мнению Вячеслава Заховайло, на Евро-2020 англичане были однозначно лучше лишь одной сборной – украинской, а пенальти на Стерлинге эксперт назвал нарисованным

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters

К критикам победы сборной Англии над Данией 2:1, добытой благодаря спорному пенальти на Стерлинге, присоединился известный украинский футбольный агент Вячеслав Заховайло.

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"Есть болельщики и специалисты, которым нравится игра сборной Англии. Я не являюсь почитателем британского стиля. На мой взгляд, протащили Англию в финал за уши, – написал у себя в Facebook Заховайло. – Все матчи играют дома, за исключением вояжа в Рим. Одиннадцатиметровый удар??? Нарисованный!!! Два мяча было на поле в том эпизоде, да и Стерлинг начал падать до контакта. Может, я предвзято отношусь к англичанам. От их футбола кайф не получаю – это точно. Я предсказывал, что они обыграют Данию. Но не думал, что так. Единственный матч, где они были однозначно лучше? С Украиной. Все остальные игры – неубедительно, на мой вкус. Деньги правят футболом..."

Вячеслав Заховайло / Фото: Facebook

Напомним, что пенальти, назначенное в ворота Дании после падения Стерлинга, вызвало бурные споры. У Стерлинга нырок как у Фелпса, а на VAR была королева Елизавета II – такая реакция соцсетей.

При этом сам Стерлинг уверяет, что пенальти было чистое. "Я вошел в штрафную, а Мэле выставил ногу и зацепил меня".

Напомним, в финале Евро 11 июля на "Уэмбли" Англия сыграет с Италией.