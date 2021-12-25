Девочка из провинции: жена игрока Динамо отметила Рождество на пальме

Дарья Кучерук встретила Рождество на Доминикане / Фото: Instagram
На своей странице в Instagram Даша поделилась горячим фото, на котором она в черном купальнике позирует, сидя на покосившейся пальме. Супруги встретили Рождество на Доминикане.
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"Могла ли я, девочка из провинции, когда-либо мечтать о таком отдыхе – нет! И вот сейчас, лежа на пальме, просто не верю, что это все происходит со мной наяву. Не перестану говорить слова благодарности своему мужу", – подписала снимок Дарья.
Кстати, буквально на днях Владислав и Дарья будут отмечать первую годовщину совместной жизни. При этом, еще до свадьбы они воспитывали ребенка.
Яркие фото Дарьи Кучерук в Instagram:
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