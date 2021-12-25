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Дівчинка із провінції: дружина гравця Динамо відзначила Різдво на пальмі

Олександр Трикіша
25 грудня, 13:36
Дружина воротаря київського "Динамо" Владислава Кучерука Дар'я оригінально відзначила Різдво. Дівчина проміняла традиційну ялинку на тропічну пальму

Дар'я Кучерук зустріла Різдво на Домінікані / Фото: Instagram

На своїй сторінці в Instagram Даша поділилася гарячим фото, на якому вона в чорному купальнику позує, сидячи на пальмі, що покосилася. Подружжя зустріло Різдво на Домінікані.

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"Чи могла я, дівчинка з провінції, будь-коли мріяти про такий відпочинок – ні! І ось зараз, лежачи на пальмі, просто не вірю, що це все відбувається зі мною наяву. Не перестану говорити слова подяки своєму чоловікові", – підписала фотографію Дар'я.

До речі, буквально днями Владислав та Дарина відзначатимуть перші роковини спільного життя. При цьому ще до весілля вони виховували дитину.

Яскраві фото Дарії Кучерук у Instagram :

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