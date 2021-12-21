Куда смотрел Шева! Игрок сборной Украины зачал ребенка на Евро-2020

Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук снова станет папой. О радостном событии в семье жена футболиста Аня сообщила во время отдыха на Мальдивах

Анна Сидорчук сообщила о беременности / Фото: Instagram

Девушка призналась, что сейчас они находятся на третьем триместре беременности. Кстати, там же ранее лидер Динамо Виктор Цыганков сделал предложение своей девушке.

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"Особенный отпуск для нас. Встречаем третий триместр тут, на нашем любимом острове. Все произошло случайно, как и планировалось Сериком. Люблю тебя и уже в ожидании кто там", – поделилась радостным событием будущая мама.

Кстати, здесь есть один пикантный нюанс. Судя по сроку, Сергей и Анна зачали ребенка… прямо во время Евро-2020!

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Мы все помним, как жены игроков сборной Украины поддерживали нашу команду на стадионе в Бухаресте и Риме. Возможно, после одного из таких матчей девушки заглянули и в номера к возлюбленным.

Сергей и Анна уже воспитывают троих детей – старшая дочь Кира и двойнята Николь и Никита, появившиеся на свет в 2017 году.

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Яркие фото Анны Сидорчук: