10 октября 21:45
Испания 1
Франция 2
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
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Вильярреал --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Лилль --
Севилья --
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Мальме --
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Чумовой финал! Франция выиграла Лигу наций

Андрей Трофимов
10 октября, 23:40
Французы реабилитировались за провал на Евро-2020, обыграв в финале Лиги наций Испанию со счетом 2:1

Мбаппе принес Франции победу / Фото: Reuters

В Милане в финале Лиги наций французы обыграли Испанию 2:1, уступая по ходу встречи 0:1.

Сборная Франции совершила второй камбек кряду. Красавцы!

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Напомним, в полуфинале команда Дешама одолела Бельгию 3:2, хотя горела 0:2.

Трофей Лиги наций Франции принес гол Мбаппе. Однако самым красивым в финале был все же мяч, забитый его партнером, Бензема. Из угла штрафной площадки Карим закрутил в дальнюю девятку. Браво!

ВИДЕО ГОЛОВ

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Финал Лиги наций-2021
Франция – Испания – 2:1
Голы: Бензема, 66, Мбаппе, 80 – Оярсабаль, 64

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Победителю Лиги наций полагается 10,5 млн евро призовых от УЕФА, серебряному призеру – 9 млн.

Ранее бронзу Лиги наций добыла Италия, обыгравшая 2:1 Бельгию.

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