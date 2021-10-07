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Франция сотворила невероятное и вышла в финал Лиги наций

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
7 октября, 23:46
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Французы во втором тайме забили три гола в ворота Бельгии и вышли в финал Лиги наций, где сыграют против сборной Испании
Тео Эрнандес принес победу Франции
Тео Эрнандес принес победу Франции / Фото: REUTERS

Сегодня в Турине определился второй финалист Лиги наций УЕФА. Ранее Испания обыграла Италию.

Соперниками испанцев стали французы. Они в полуфинале обыграли Бельгию – 3:2.

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Поединок вышел богатым на голы. Под конец первого тайма дважды отличились бельгийцы. Де Брюйне отдал две голевые передачи, которые ударами в ближний угол завершили Карраско и Лукаку. Форвард забил впервые за последние шесть игр, включая клубные турниры.

Но к 69-й минуте Франция сравняла счет. Сначала отличился Бензема, а потом забил Мбаппе с пенальти, который рефери назначил после просмотра VAR.

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Для Килиана это был 50-й матч в футболке национальной команды. И он стал самым молодым игроком сборной Франции, который провел полсотни встреч (22 года и 291 день). По этому показателю Мбаппе обошел Бензема, который достиг отметки в 50 игр за сборную в 24 года и 240 дней.

Концовка основного времени вышла горячей. Сначала Лукаку замкнул прострел слева, но после просмотра VAR рефери отменил взятие ворот. Положение вне игры.

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Затем Погба потряс крестовину со штрафного. А на последней минуте Тео Эрнандес принес победу Франции.

Что интересно, Лукас и Тео Эрнандесы стали первыми братьями, которые вышли в стартовом составе сборной Франции впервые с 1932 года. Тогда на поле появились Жан и Люсьен Лорены.

В финале Франция сыграет против Испании 10 октября Милане. В этот же день бельгийцы встретятся с итальянцами в матче за "бронзу".

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