10 жовтня 21:45
Іспанія 1
Франція 2
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Чумовий фінал! Франція виграла Лігу націй

Андрій Трофімов
10 жовтня, 23:40
Французи реабілітувалися за провал на Євро-2020, обігравши у фіналі Ліги націй Іспанію з рахунком 2:1

Мбаппе приніс Франції перемогу / Фото: Reuters

У Мілані у фіналі Ліги націй французи обіграли Іспанію 2:1, поступаючись по ходу зустрічі 0:1.

ОГЛЯД ФІНАЛУ

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Збірна Франції зробила другий камбек поспіль. Красені!

Нагадаємо, в півфіналі команда Дешама здолала Бельгію 3:2, хоча горіла 0:2.

Трофей Ліги націй Франції приніс гол Мбаппе. Однак найкрасивішим у фіналі був все ж м'яч, забитий його партнером, Бензема. З кута штрафного майданчика Карім закрутив у дальню дев'ятку. Браво!

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ВІДЕО ГОЛІВ

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Фінал Ліги націй-2021
Франція – Іспанія – 2:1
Голи: Бензема, 66, Мбаппе, 80 – Оярсабаль, 64

Переможцю Ліги націй належить 10,5 млн євро призових від УЄФА, срібному призеру – 9 млн.

Раніше бронзу Ліги націй виборола Італія, обігравши 2:1 Бельгію.

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