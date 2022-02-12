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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Что пишут в соцсетях украинцу, показавшему антивоенный плакат в Пекине

Александр Трикиша
12 февраля, 10:00
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич стал настоящим героем нашей страны после вчерашнего поступка на Олимпийских играх в Пекине. Что ему пишут фанаты в соцсетях

Владислав Гераскевич продемонстрировал патриотический плакат в Пекине / Фото: скриншот

После одного из своих заездов Гераскевич показал плакат с лозунгом "Нет войне в Украине", подняв на уши весь мир.

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В России сразу же подняли вой с требованием наказать украинца, мол, он нарушил регламент МОК. Но Международный Олимпийский комитет встал на строну Влада.

А сам скелетонист не стал забирать свои слова и еще раз напомнил о своей позиции.

"Я хочу МИРА в своем государстве! Спасибо, что разделяете мое мнение и поддерживаете!", – написал Влад в Instagram и продублировал сообщение в Facebook.

Владислав Гераскевич объяснил свой поступок / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

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Слова поддержки спортсмены выразили его фанаты в соцсетях:

  • Держитесь, Влад, гордимся вашей позицией, гордимся вами
  • Спасибо за четкую позицию, Владислав
  • Круто, что ты понимаешь, что спорт не вне политики. Уважение тебе и родителям!
  • Огромный респект за гражданскую позицию. На всех уровнях и спорт не исключение мы, украинцы, должны взывать о том, что создает путинский режим. Респект, Влад
  • Это был важный поступок! Спасибо!
  • Влад, спасибо за патриотическую позицию! Респект!
  • Спасибо! Четко и ясно!! И очень важно именно сейчас! Удачи!
  • Мальчик, дай Бог вам здоровья и дальнейших успехов! Горжусь, что в Украине такая молодежь, которая любит искренне родную Украину и делает все возможное для ее благополучия
  • Молодец! Спасибо, Владислав! Украина превыше всего! Горжусь, что у нас есть такие сыновья! Уважение и уважение родителям!
  • Мирного неба нам
  • Горжусь таким молодым и талантливым спортсменом! Достойный сын своего государства! Больше бы таких патриотов. Удачи тебе, Влад и не только в спорте, но и во всех начинаниях!
  • Красавец, Влад! Со всех сторон достойное выступление на Олимпиаде
  • Влад, ты достойный сын Украины! Спасибо за позицию! Горжусь тобой
  • Гордость Украины! Вторые игры смотрю только из-за тебя! Вперед к победе! Твоя медаль впереди!

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