Что пишут в соцсетях украинцу, показавшему антивоенный плакат в Пекине

Владислав Гераскевич продемонстрировал патриотический плакат в Пекине / Фото: скриншот
После одного из своих заездов Гераскевич показал плакат с лозунгом "Нет войне в Украине", подняв на уши весь мир.
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В России сразу же подняли вой с требованием наказать украинца, мол, он нарушил регламент МОК. Но Международный Олимпийский комитет встал на строну Влада.
А сам скелетонист не стал забирать свои слова и еще раз напомнил о своей позиции.
"Я хочу МИРА в своем государстве! Спасибо, что разделяете мое мнение и поддерживаете!", – написал Влад в Instagram и продублировал сообщение в Facebook.
Слова поддержки спортсмены выразили его фанаты в соцсетях:
- Держитесь, Влад, гордимся вашей позицией, гордимся вами
- Спасибо за четкую позицию, Владислав
- Круто, что ты понимаешь, что спорт не вне политики. Уважение тебе и родителям!
- Огромный респект за гражданскую позицию. На всех уровнях и спорт не исключение мы, украинцы, должны взывать о том, что создает путинский режим. Респект, Влад
- Это был важный поступок! Спасибо!
- Влад, спасибо за патриотическую позицию! Респект!
- Спасибо! Четко и ясно!! И очень важно именно сейчас! Удачи!
- Мальчик, дай Бог вам здоровья и дальнейших успехов! Горжусь, что в Украине такая молодежь, которая любит искренне родную Украину и делает все возможное для ее благополучия
- Молодец! Спасибо, Владислав! Украина превыше всего! Горжусь, что у нас есть такие сыновья! Уважение и уважение родителям!
- Мирного неба нам
- Горжусь таким молодым и талантливым спортсменом! Достойный сын своего государства! Больше бы таких патриотов. Удачи тебе, Влад и не только в спорте, но и во всех начинаниях!
- Красавец, Влад! Со всех сторон достойное выступление на Олимпиаде
- Влад, ты достойный сын Украины! Спасибо за позицию! Горжусь тобой
- Гордость Украины! Вторые игры смотрю только из-за тебя! Вперед к победе! Твоя медаль впереди!
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