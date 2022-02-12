Що пишуть у соцмережах українцю, який показав антивоєнний плакат у Пекіні

Владислав Гераскевич продемонстрував патріотичний плакат у Пекіні / Фото: скріншот
Після одного зі своїх заїздів Гераскевич показав плакат із гаслом "Ні війні в Україні", піднявши на вуха весь світ.
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У Росії одразу ж підняли виття із вимогою покарати українця, мовляв, він порушив регламент МОК. Але Міжнародний Олімпійський комітет став на лад Влада.
А сам скелетоніст не став забирати своїх слів і ще раз нагадав про свою позицію.
"Я хочу МИРУ у своїй державі! Дякую, що поділяєте мою думку та підтримуєте!", – написав Влад у Instagram і продублював повідомлення у Facebook.
Слова підтримки спортсмени висловили його фанати у соцмережах:
- Тримайтеся, Владе пишаємося вашою позицією, пишаємося Вами
- Дякую за чітку позицію, Владиславе
- Круто, що ти розумієш, що спорт не поза політикою. Повага тобі та батькам!
- Величезний респект за громадянську позицію. На всіх рівнях і спорт не є винятком ми, українці, повинні волати про те, що витворяє путінський режим. Респект, Владу
- Це був важливий ВЧИНОК! Дякуємо!
- Влад, дякую за патріотичну позицію! Респект!
- Дякую! Чітко і ясно!! І дуже важливо саме зараз!!! Успіхів!
- Дитино, дай Боже Вам здоров'я та подальших успіхів! Пишаюся, що в Україні є така молодь, яка любить щиро рідну Україну та робить все можливе для її благополуччя
- Молодець! Дякую, Владиславе! УКРАЇНА понад усе! Пишаюся, що у нас є такі сини ! Шана і повага батькам!
- Мирного неба нам
- Пишаюся таким молодим і талановитим спортсменом! Достойний син своєї держави! Побільше б таких патріотів. Успіхів тобі, Владе і не тільки в спорті, а й в усіх починаннях!
- Красень, Влад! З усіх боків гідний виступ на Олімпіаді
- Владе, ти гідний син України! Дякуємо за позицію! Пишаюся тобою
- Гордість України! Другі ігри дивлюся лише через тебе! Вперед до перемоги! Твоя медаль попереду!
Головна гордість України на Олімпіаді:
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