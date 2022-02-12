12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
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Вільярреал --
Реал --
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Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
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Аталанта --
Ювентус --
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Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
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Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
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Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
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Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
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Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
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Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
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Інтер --
Ліверпуль --
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Зальцбург --
Баварія --
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Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
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Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Що пишуть у соцмережах українцю, який показав антивоєнний плакат у Пекіні

Олександр Трикіша
12 лютого, 10:00
Український скелетоніст Владислав Гераскевич став справжнім героєм нашої країни після вчорашнього вчинку на Олімпійських іграх у Пекіні. Що йому пишуть фанати у соцмережах

Владислав Гераскевич продемонстрував патріотичний плакат у Пекіні / Фото: скріншот

Після одного зі своїх заїздів Гераскевич показав плакат із гаслом "Ні війні в Україні", піднявши на вуха весь світ.

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У Росії одразу ж підняли виття із вимогою покарати українця, мовляв, він порушив регламент МОК. Але Міжнародний Олімпійський комітет став на лад Влада.

А сам скелетоніст не став забирати своїх слів і ще раз нагадав про свою позицію.

"Я хочу МИРУ у своїй державі! Дякую, що поділяєте мою думку та підтримуєте!", – написав Влад у Instagram і продублював повідомлення у Facebook.

Владислав Гераскеквич пояснив свій вчинок / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

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Слова підтримки спортсмени висловили його фанати у соцмережах:

  • Тримайтеся, Владе пишаємося вашою позицією, пишаємося Вами
  • Дякую за чітку позицію, Владиславе
  • Круто, що ти розумієш, що спорт не поза політикою. Повага тобі та батькам!
  • Величезний респект за громадянську позицію. На всіх рівнях і спорт не є винятком ми, українці, повинні волати про те, що витворяє путінський режим. Респект, Владу
  • Це був важливий ВЧИНОК! Дякуємо!
  • Влад, дякую за патріотичну позицію! Респект!
  • Дякую! Чітко і ясно!! І дуже важливо саме зараз!!! Успіхів!
  • Дитино, дай Боже Вам здоров'я та подальших успіхів! Пишаюся, що в Україні є така молодь, яка любить щиро рідну Україну та робить все можливе для її благополуччя
  • Молодець! Дякую, Владиславе! УКРАЇНА понад усе! Пишаюся, що у нас є такі сини ! Шана і повага батькам!
  • Мирного неба нам
  • Пишаюся таким молодим і талановитим спортсменом! Достойний син своєї держави! Побільше б таких патріотів. Успіхів тобі, Владе і не тільки в спорті, а й в усіх починаннях!
  • Красень, Влад! З усіх боків гідний виступ на Олімпіаді
  • Владе, ти гідний син України! Дякуємо за позицію! Пишаюся тобою
  • Гордість України! Другі ігри дивлюся лише через тебе! Вперед до перемоги! Твоя медаль попереду!

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