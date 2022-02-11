Мы не боимся! Заявление отца украинского скелетониста, показавшего плакат в Пекине

Отец и тренер Владислава Гераскевича Михаил поддержал своего сына после его акции во время выступления на Олимпийских играх в Пекине

Влад Гераскевич и его отец Михаил / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня Влад Гераскевич продемонстрировал плакат с лозунгом "Нет войне в Украине" в ответ на угрозу российской вторжения.

В России требовали наказать украинца за нарушение правил МОК, но в итоге Гераскевич получил поддержку от Международного олимпийского комитета. А теперь слова поддержки высказал отец скелетониста.

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"Очень важно не бояться высказать свою гражданскую патриотическую позицию по всему миру. Международный Олимпийский Комитет уже выступил с заявлением, в котором сообщается, что позиция Владислава Гераскевича и МОК относительно мира единодушна, поэтому МОК не будет считать этот поступок нарушением Правил о политических заявлениях", – написал отец спортсмена в Facebook.

Сам же Влад в интервью BBC еще раз заявил, что он переживает за события на границе Украины, поэтому его поступок – посыл ради мира во всем мире.

"Это моя позиция, как и любой нормальный человек, я не хочу войны. Я хочу мира в своей стране, и я хочу мира во всем мире. Это моя позиция, я борюсь за это, я борюсь за мир. Дома в Украине сейчас очень нервно, много новостей об оружии, о каких-то армиях вокруг Украины, так что это не нормально. Не в 21 веке", – сказал Гераскевич.

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