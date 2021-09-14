Четыре варианта исхода боя Усик – Джошуа

Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: Reuters

Усик и Джошуа встретятся 25 сентября в Лондоне. На кону поединка будут титулы чемпиона мира по версиям WBA IBF WBO IBO в супертяжелом весе. Красюк назвал по два варианта в пользу каждого из боксеров:

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Вариант номер один – Джошуа побеждает по очкам. Это вероятный вариант. Что для этого нужно? Для этого он должен проявить выносливость, характер, технику, тактику. Такую, которая бы преобладала над теми же умениями Усика. Возможно ли это? Мы не знаем и с удовольствием ждем этот поединок.

Энтони Джошуа / Фото: Instagram

Второй вариант – Джошуа побеждает досрочно. Он бьющий парень, мы видели его поединок с Владимиром Кличко. Да практически любой его поединок заканчивался травматично для его соперника.

Джошуа – чемпион мира / Фото: Reuters

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Альтернативный вариант – Усик побеждает по очкам. Он на порядок быстрее, ввиду своих габаритов. Более опытный с точки зрения бокса и навыков, включая любительскую карьеру. Любительская карьера Джошуа состоит из 45 поединков, в рамках которых он стал чемпионом Европы, мира и Олимпиады. У Усика же этот параметр под 300 поединков.

Александр Усик может может победить Энтони Джошуа / Фото: AFP

Четвертый вариант – победа Усика досрочно. Почему бы и нет? Точно так же, как и в поединке с Беллью. Он технично выводит соперника из состояния комфорта, наносит тоннаж ударов, постепенно отбирая у него силы и ориентир в пространстве. И в дальнейшем просто заканчивает, ставит жирную точку одним или несколькими ударами, что тоже вероятно, цитирует Красюка Fightnews.

Бой Усик – Чисора / Фото: matchroomboxing

Кстати, ранее Фьюри заподозрил украинца в махинациях. Британец считает, что Усик намеренно не выкладывался в предыдущих поединках, чтобы ввести в заблуждение более именитых соперников.