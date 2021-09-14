Чотири варіанти результату бою Усик – Джошуа

Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

Усик і Джошуа зустрінуться 25 вересня в Лондоні. На кону поєдинку будуть титули чемпіона світу за версіями WBA IBF WBO IBO в суперважкій вазі. Красюк назвав по два варіанти на користь кожного з боксерів:

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Варіант номер один – Джошуа перемагає за очками. Це ймовірний варіант. Що для цього потрібно? Для цього він повинен проявити витривалість, характер, техніку, тактику. Таку, яка б переважала над тими ж вміннями Усика. Чи це можливо? Ми не знаємо і з задоволенням чекаємо цей поєдинок.

Ентоні Джошуа / Фото: Instagram

Другий варіант – Джошуа перемагає достроково . Він хлопець, який б'є, ми бачили його поєдинок з Володимиром Кличком. Та практично будь-який його поєдинок закінчувався травматично для його суперника.

Джошуа – чемпіон світу / Фото: Reuters

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Альтернативний варіант – Усик перемагає за очками. Він на порядок швидше, зважаючи на свої габарити. Більш досвідчений з точки зору боксу і навичок, включаючи любительську кар'єру. Любительська кар'єра Джошуа складається з 45 поєдинків, в рамках яких він став чемпіоном Європи, світу та Олімпіади. У Усика ж цей параметр під 300 поєдинків.

Олександр Усик може перемогти Ентоні Джошуа / Фото: AFP

Четвертий варіант – перемога Усика достроково. Чому б і ні? Точно так же, як і в поєдинку з Беллью. Він технічно виводить суперника зі стану комфорту, завдає тоннаж ударів, поступово відбираючи у нього сили і орієнтир у просторі. І в подальшому просто закінчує, ставить жирну крапку одним або декількома ударами, що теж ймовірно, цитує Красюка Fightnews.

Бій Усик – Чісора / Фото: matchroomboxing

До речі, раніше Ф'юрі запідозрив українця в махінаціях. Британець вважає, що Усик навмисно не викладався в попередніх поєдинках, щоб ввести в оману більш іменитих суперників.