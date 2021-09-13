Усик скрывает свою силу. Фьюри заподозрил украинца в махинациях

Знаменитый британский боксер считает, что Александр Усик намеренно не выкладывался в предыдущих поединках, чтобы ввести в заблуждение более именитых соперников

Фьюри считают, что украинца недооценивают

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри подозревает, что Александр Усик намного сильнее, чем кажется.

Читайте также: Усик – не машина! Российский боксер оценил украинца

Реклама

Фьюри допускает, что украинец не показал свой максимум в поединках против Уизерспуна и Чисоры, чтобы ввести в заблуждение более именитых соперников.

"В последних двух боях я увидел от Усика не так уж и много. Но затем я немного подумал об этом. Возможно, он не показывает нам все, на что способен. Может быть, он забавлялся с соперниками вроде Чисоры и Уизерспуна. Возможно, он не пытался досрочно победить в этих поединках", – заявил Фьюри.

"Меня терзают подозрения, что Усик лучше, чем кажется. Что в ночь, когда он почувствует необходимость хорошо выступить, он это сделает, как и я. Я могу выдать плохой бой с "мешком", но когда дерусь с лучшими в мире, я провожу с ними хорошие поединки".

Напомним, что чемпионский бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком состоится 25 сентября на стадионе Тоттенхэма в Лондоне.

Реклама

У букмекеров явный фаворит предстоящего боя – Джошуа. На его победу установлен коэффициент 1.36, на ничью – 21, на победу Усика – 3.0. Иными словами, вероятность выигрыша британца составляет 66 процентов, украинца – 30 процентов.

Читайте также: Какой же он мелкий! Усик затерялся на фоне спарринг-партнеров