27 октября 17:00
Мариуполь --
Динамо --
27 октября 19:30
Черноморец --
Шахтер --
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Через три матча МЮ может остаться без тренера. Сульшеру поставили ультиматум

Любомир Луканюк
27 октября, 10:10
Поединки против Тоттенхэма, Аталанты и Манчестер Сити определят будущее тренера манкунианцев Уле-Гуннара Сульшера

Уле Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

После унизительного поражения от Ливерпуля, руководство Манчестер Юнайтед дало главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру три матча, чтобы он мог сохранить свою должность.

Источники утверждают, что замена Сульшера не является неизбежной. Однако если результаты команды продолжат ухудшаться, норвежца отправят в отставку. 48-летний специалист знает, что находится под угрозой увольнения.

Реклама

Фактически МЮ уже начал поиск нового тренера на случай увольнения Сульшера. Отчасти, причина задержки решения об отставке заключается в том, чтобы дать больше времени на переговоры с кандидатами. Зидан не прервет свой отпуск ради спасения Манчестер Юнайтед.

Зинедин Зидан пока без работы / Фото: Reuters

МЮ встретится с Тоттенхэмом в субботу, 30 октября, а на следующей неделе сыграет с Аталантой в Лиге чемпионов, после чего команде предстоит дерби с Манчестер Сити.

Реклама

После девяти сыгранных туров в английской Премьер-лиге "красные дьяволы" располагаются на 7-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе.

В родной Норвегии Уле-Гуннару Сульшеру поставили памятник – за былые заслуги. Только вот сейчас у Сульшера дела обстоят не лучшим образом.