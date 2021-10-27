27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
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Через три матчі МЮ може залишитись без тренера. Сульшеру поставили ультиматум

Любомир Луканюк
27 жовтня, 10:10
Поєдинки проти Тоттенгема, Аталанти та Манчестер Сіті визначать майбутнє тренера манкуніанців Уле-Гуннара Сульшера

Уле Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Після принизливої поразки від Ліверпуля, керівництво Манчестер Юнайтед дало головному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру три матчі, щоб він міг зберегти свою посаду.

Джерела стверджують, що заміна Сульшера не є неминучою. Однак, якщо результати команди продовжать погіршуватися, норвежця відправлять у відставку. 48-річний фахівець знає, що перебуває під загрозою звільнення.

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Фактично МЮ вже розпочав пошук нового тренера на випадок звільнення Сульшера. Почасти причина затримки рішення про відставку полягає в тому, щоб дати більше часу на переговори з кандидатами. Зідан не перерве свою відпустку заради порятунку Манчестер Юнайтед.

Зінедін Зідан поки без роботи / Фото: Reuters

МЮ зустрінеться з Тоттенгемом у суботу, 30 жовтня, а наступного тижня зіграє з Аталантою в Лізі чемпіонів, після чого команду чекає дербі з Манчестер Сіті.

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Після дев'яти зіграних турів в англійській Прем'єр-лізі "червоні дияволи" розташовуються на 7-му місці в турнірній таблиці з 14 очками в активі.

У рідній Норвегії Уле-Гуннар Сульшеру поставили пам'ятник – за колишні заслуги. Тільки ось зараз у Сульшера справи йдуть не найкраще.