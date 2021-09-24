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Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
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Чем женская измена отличается от мужской: отвечает Ирина Морозюк

Андрей Трофимов
24 сентября, 09:54
Самая эпатажная девушка украинского футбола рассказала об изменах и прощении, но не нашла правильного ответа

Ирина Морозюк всегда говорит, что думает / Фото: Instagram

Ирина Морозюк, которая снова сошлась с бывшим игроком Динамо Николаем Морозюком, общаясь со своими подписчиками в Instagram, объяснила, чем, по ее мнению, женская измена отличается от мужской.

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"Возможно ли простить женскую измену в долгих отношениях?" – поинтересовались у девушки.

"Измена мужская и женская отличается только тем, что девушки намного реже могут переспать с дикобразом, а парням порой ***** , кто рядом. А о прощении – это все очень индивидуально! Кто-то прощает, кто-то – нет... Нет правильного ответа", – заявила Ирина.

При этом недавно Ирина Морозюк призналась, сколько ей стоило увеличение груди. "4500 евро. Но это было больше трех лет назад", – поведала девушка.

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Ирина Морозюк показала тату / Фото: Instagram

Ирина Морозюк во всей красе / Фото: Instagram

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