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Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
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Чим жіноча зрада відрізняється від чоловічої: відповідає Ірина Морозюк

Андрій Трофімов
24 вересня, 09:54
Найепатажніша дівчина українського футболу розповіла про зради і прощення, але не знайшла правильної відповіді

Ірина Морозюк завжди говорить, що думає / Фото: Instagram

Ірина Морозюк, яка знову зійшлася з колишнім гравцем Динамо Миколою Морозюком, спілкуючись зі своїми підписниками в Instagram, пояснила, чим, на її думку, жіноча зрада відрізняється від чоловічої.

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"Чи можливо пробачити жіночу зраду в довгих відносинах?" – поцікавилися у дівчини.

"Зрада чоловіча і жіноча відрізняється тільки тим, що дівчата набагато рідше можуть переспати з дикобразом, а хлопцям часом ***** , хто поруч. А про прощення – це все дуже індивідуально! Хтось прощає, хтось – ні... Немає правильної відповіді", – заявила Ірина.

При цьому нещодавно Ірина Морозюк зізналася, скільки їй коштувало збільшення грудей. "4500 євро. Але це було більше трьох років тому", – розповіла дівчина.

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Ірина Морозюк показала тату / Фото: Instagram

Ірина Морозюк у всій красі / Фото: Instagram

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