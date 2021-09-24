Чим жіноча зрада відрізняється від чоловічої: відповідає Ірина Морозюк

Ірина Морозюк завжди говорить, що думає / Фото: Instagram
Ірина Морозюк, яка знову зійшлася з колишнім гравцем Динамо Миколою Морозюком, спілкуючись зі своїми підписниками в Instagram, пояснила, чим, на її думку, жіноча зрада відрізняється від чоловічої.
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"Чи можливо пробачити жіночу зраду в довгих відносинах?" – поцікавилися у дівчини.
"Зрада чоловіча і жіноча відрізняється тільки тим, що дівчата набагато рідше можуть переспати з дикобразом, а хлопцям часом ***** , хто поруч. А про прощення – це все дуже індивідуально! Хтось прощає, хтось – ні... Немає правильної відповіді", – заявила Ірина.
При цьому нещодавно Ірина Морозюк зізналася, скільки їй коштувало збільшення грудей. "4500 євро. Але це було більше трьох років тому", – розповіла дівчина.
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