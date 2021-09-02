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Cиликоновые не болтаются! Жена экс-капитана Динамо расcказала, почему ее грудь не выпадает

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
2 сентября, 14:07
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Ирина Морозюк подтвердила реноме самой эпатажной девушки украинского футбола – в этот раз она откровенно ответила на вопрос по поводу своего бюста
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Фото: Instagram

От подписчиков в Instagram Ирине Морозюк, которая снова сошлась с бывшим игроком Динамо Николаем Морозюком, поступил интимный вопрос.

Мол, что за магия – почему грудь Ирины не выпадает из платья с ну очень откровенным декольте?

В ответ Ирина Морозюк заявила:

"А силиконовые сиси не болтаются и не расплываются. Они сочные и упругие".

Напомним, в свое время Ирина Морозюк поведала, почему прибегла к пластике груди.

"В старших классах, когда девочки становятся уже похожими на девушек, я отставала в этом. У меня, конечно, были комплексы. Приходилось носить одежду, скрывающую отсутствие всех выпуклостей на моем теле".

"Спустя время, когда я поняла, что это мне абсолютно не мешает быть привлекательной для парней, все, конечно, изменилось".

"Потом я познакомилась с моим будущим мужем, мы разговорились на тему увеличения груди и от него поступило предложение о пластике: "Любимая, у тебя очень красивая, маленькая грудь, но если ты хочешь больше, то я не против". И через месяц я уже была с красивым вторым размером".

"Операция прошла замечательно, за исключением того, что немного неприятно отходила от наркоза", – рассказывала Ирина Морозюк.

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Фото: Instagram

При этом недавно Ирина Морозюк призналась, сколько ей стоило увеличение груди. "4500 евро. Но это было больше трех лет назад", – поведала девушка.

Николай и Ирина Морозюк снова вместе
Николай и Ирина Морозюк снова вместе / Фото: Instagram

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