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Было очень страшно! Белодед попробовала себя в том же, что и Усик

Андрей Трофимов
16 января, 23:20
Дзюдоистка, как и знаменитый боксер, решила проверить свое мастерство в зимнем виде спорта – и получила удовольствие

Александр Усик и Дарья Белодед / Фото: Instagram

Бронзовая призерша Олимпиады-2020 в дзюдо Дарья Белодед стала на лыжи. Не впервые в жизни. Но призналась, что это далось ей очень непросто.

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"Сначала было очень страшно и непривычно, так как очень давно не каталась", – поведала красотка Белодед у себя в сториз.

"Но потом тело вспомнило, и все получилось. Кайф!" – поделилась ощущениями Дарья, катавшаяся на киевских холмах.

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Отметим, что в эти же дни, только не в Киеве, а в Буковеле, лыжными трассами рассекает и другой представитель незимних видов спорта – боксер Александр Усик.

Делает это Усик очень лихо.

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Напомним, Дарья Белодед в 21 год не намерена завершать карьеру в дзюдо.

"До Парижа-2024 еще очень много времени, но моя детская мечта – золото Олимпийских игр. Буду стараться, чтобы эта мечта осуществилась", – говорит Дарья.