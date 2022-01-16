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Було дуже страшно! Білодід спробувала себе в тому ж, що й Усик

Андрій Трофімов
16 січня, 23:20
Дзюдоїстка, як і знаменитий боксер, вирішила перевірити свою майстерність у зимовому виді спорту – і отримала задоволення

Олександр Усик і Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Бронзова призерка Олімпіади-2020 у дзюдо Дар'я Білодід стала на лижі. Не вперше у житті. Але зізналася, що це далося їй дуже непросто.

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"Спочатку було дуже страшно і незвично, оскільки дуже давно не каталася", – розповіла красуня Білодід у себе в сторіз.

"Але потім тіло згадало, і все вдалося. Кайф!" – поділилася відчуттями Дар'я, що каталася на київських пагорбах.

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Зазначимо, що цими ж днями, тільки не в Києві, а в Буковелі, лижними трасами мчить й інший представник незимових видів спорту – боксер Олександр Усик.

Робить це Усик дуже стрімко.

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Нагадаємо, Дар'я Білодід у 21 рік не має наміру завершувати кар'єру в дзюдо.

"До Парижа-2024 ще дуже багато часу, але моя дитяча мрія – золото Олімпійських ігор. Старатимуся її здійснити", – каже Дар'я.