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Брутальный нокаут от украинского военного на День Независимости – видео

Александр Трикиша
25 августа, 22:23
На турнире по смешанным единоборствам среди военнослужащих Максим Зезюлин один ударом в голову отправил соперника в глухой нокаут

Турнир MMA среди военнослужащих провели в Ивано-Франковске

К 30-й годовщине Независимости Украины в Ивано-Франковске прошел турнир по смешанным боевым искусствам "Army MMA 3".

В нем принимали участие военнослужащие, участники российско-украинской войны и кадеты военно-спортивных лицеев ВСУ.

В одном из поединков Зезюлин уже в первом раунде нокаутировал своего оппонента резким ударом с левой в голову.

При этом бойцы сражались под дождем, из-за чего канвас ринга превратился в каток. Даже рефери не смог устоять на ногах, когда спешил разборонить бойцов.

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