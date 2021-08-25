Брутальный нокаут от украинского военного на День Независимости – видео

Турнир MMA среди военнослужащих провели в Ивано-Франковске

К 30-й годовщине Независимости Украины в Ивано-Франковске прошел турнир по смешанным боевым искусствам "Army MMA 3".

В нем принимали участие военнослужащие, участники российско-украинской войны и кадеты военно-спортивных лицеев ВСУ.

В одном из поединков Зезюлин уже в первом раунде нокаутировал своего оппонента резким ударом с левой в голову.

При этом бойцы сражались под дождем, из-за чего канвас ринга превратился в каток. Даже рефери не смог устоять на ногах, когда спешил разборонить бойцов.