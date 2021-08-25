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Брутальний нокаут від українського військового на День Незалежності – відео

Олександр Трикіша
25 серпня, 22:23
На турнірі зі змішаних єдиноборств серед військовослужбовців Максим Зезюлін один ударом в голову відправив суперника в глухий нокаут

Турнір по MMA серед військовослужбовців провели в Івано-Франківську

До 30-ї річниці Незалежності України в Івано-Франківську пройшов турнір зі змішаних бойових мистецтв "Army MMA 3".

У ньому брали участь військовослужбовці, учасники російсько-української війни і кадети військово-спортивних ліцеїв ЗСУ.

В одному з поєдинків Зезлюін вже в першому раунді нокаутував свого опонента різким ударом з лівої в голову.

При цьому, бійці боролися під дощем, через що канвас рингу перетворився на ковзанку. Навіть рефері не зміг встояти на ногах, коли поспішав разборонити бійців.

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