Брутальний нокаут від українського військового на День Незалежності – відео

Турнір по MMA серед військовослужбовців провели в Івано-Франківську

До 30-ї річниці Незалежності України в Івано-Франківську пройшов турнір зі змішаних бойових мистецтв "Army MMA 3".

У ньому брали участь військовослужбовці, учасники російсько-української війни і кадети військово-спортивних ліцеїв ЗСУ.

В одному з поєдинків Зезлюін вже в першому раунді нокаутував свого опонента різким ударом з лівої в голову.

При цьому, бійці боролися під дощем, через що канвас рингу перетворився на ковзанку. Навіть рефері не зміг встояти на ногах, коли поспішав разборонити бійців.