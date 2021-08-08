Братья Кличко позвали побитого Хижняка под свое крыло на люксовых условиях

Кличко заманивают к себе Хижняка / Фото: Reuters, Instagram
От Александра Хижняка на Олимпиаде все ждали золота. Но в финале весовой категории до 75 кг Полтавский Танк проиграл нокаутом Эберту Соузе.
Сразу после поражения 26-летний Хижняк заявил, что олимпийское золото остается его целью и он намерен выступить на Играх-2024 в Париже.
Однако гендиректор компании братьев Кличко K2 Promotions Александр Красюк собирается Хижняка разубедить.
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"Мнение по поводу желания драться на Олимпиаде в Париже, которое озвучил Александр, немного эмоциональное. Оно было сформировано быстро после негативного результата. Думаю, Александру нужно делать выводы по поводу своей тактики и переходить в профи. Если он останется в любителях, не факт, что не появятся новые перспективные звезды в его весе"
Хижняк остался без золота Олимпиады / Фото: Reuters
"Еще два или три года назад мы общались с ним по поводу перехода в профи с возможностью по-прежнему боксировать в любителях. Еще тогда я предлагал ему условия, как чемпиону Олимпиады, вне зависимости от того, станет он им или нет. Сейчас мое предложение не меняется"
Украинский боксер Хижняк с серебром Игр-2020 / Фото: Reuters
"Я ему предложу те же условия, как чемпиону Олимпиады. У меня есть понимание, как его вести и привести к титулу чемпиона мира за достаточно короткий срок"
Александр Хижняк проиграл нокаутом / Фото: Reuters
"За три года он будет если не чемпионом мира, то претендентом – точно", – пообещал Хижняку Красюк в комментарии UA-Перший
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Красюк с Усиком, Гвоздиком и Кличко-старшим
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