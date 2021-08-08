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Зря он сразу поднялся! У Кличко назвали главную ошибку Хижняка

Олег Люлька Олег Люлька
8 августа, 00:24
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Генеральный директор компании братьев Кличко K2 Promotions Александр Красюк разложил по полочкам сенсационное поражение Александра Хижняка в боксерском финале Олимпиады
Хижняк остался без золота Олимпиады
Хижняк остался без золота Олимпиады / Фото: Reuters

После неожиданного поражения Александра Хижняка от бразильца Эберта Соузы в финале Олимпиады Федерация бокса Украины назвала рефери в ринге шоуменом, обвинив его в том, что тот слишком рано зафиксировал нокаут, не дав Полтавскому Танку продолжить бой.

Однако гендиректор компании братьев Кличко K2 Promotions Александр Красюк считает, что вешать всех собак на судью не стоит.

Одним ударом: видео сенсационного нокаута, лишившего украинца Хижняка золота

"Решение рефери есть окончательным и не подлежит оспариванию. Правильно ли он остановил бой? Если бы так попал Хижняк и рефери не разрешил бразильцу продолжать бой, мы бы даже это не обговаривали", – сказал Красюк в эфире UA:Перший

Александр Хижняк на канвасе
Александр Хижняк на канвасе / Фото: Reuters

"Тактической ошибкой Хижняка было то, что после пропущенного бокового от бразильца он сразу поднялся с желанием показать неуязвимость от этого удара. В профессиональном боксе после нокдауна три секунды где-то сидят на канвасе, приходят в себя и только потом подымаются"

Александр Хижняк проиграл финал Олимпиады
Александр Хижняк проиграл финал Олимпиады / Фото: Reuters

"Рефери остановил бой на счет три: раз – когда было попадание, два – падение, и три, когда уже ловил (поднявшегося и шатавшегося) Хижняка"

"Нужно делать выводы. Технику, которую показывает Александр Хижняк, нельзя назвать защитной. Эта техника – идти постоянно вперед, несмотря на пропущенные удары. Просто идти вперед и наносить еще больше ударов. К какому-то моменту это давало плоды, но это к какому-то моменту. Еще в полуфинале мы увидели, что она не всегда приводит на 100 процентов к победе"

"Бразилец первые два раунда не рубился с Хижняком, он боксировал. В третьем раунде ему нечего было терять, он закусил капу и пошел рубиться, выбросив этот левый боковой", – сказал Красюк

Украинский боксер Хижняк с серебром Игр-2020
Украинский боксер Хижняк с серебром Игр-2020 / Фото: Reuters

Александр Красюк и Александр Усик
Александр Красюк и Александр Усик / Фото: K2 Promotions

Читайте также: "Мог продолжать поединок": Хижняк отреагировал на свое сенсационное поражение в Токио

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