Зря он сразу поднялся! У Кличко назвали главную ошибку Хижняка

Генеральный директор компании братьев Кличко K2 Promotions Александр Красюк разложил по полочкам сенсационное поражение Александра Хижняка в боксерском финале Олимпиады

Хижняк остался без золота Олимпиады / Фото: Reuters

После неожиданного поражения Александра Хижняка от бразильца Эберта Соузы в финале Олимпиады Федерация бокса Украины назвала рефери в ринге шоуменом, обвинив его в том, что тот слишком рано зафиксировал нокаут, не дав Полтавскому Танку продолжить бой.

Однако гендиректор компании братьев Кличко K2 Promotions Александр Красюк считает, что вешать всех собак на судью не стоит.

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"Решение рефери есть окончательным и не подлежит оспариванию. Правильно ли он остановил бой? Если бы так попал Хижняк и рефери не разрешил бразильцу продолжать бой, мы бы даже это не обговаривали", – сказал Красюк в эфире UA:Перший

Александр Хижняк на канвасе / Фото: Reuters

"Тактической ошибкой Хижняка было то, что после пропущенного бокового от бразильца он сразу поднялся с желанием показать неуязвимость от этого удара. В профессиональном боксе после нокдауна три секунды где-то сидят на канвасе, приходят в себя и только потом подымаются"

Александр Хижняк проиграл финал Олимпиады / Фото: Reuters

"Рефери остановил бой на счет три: раз – когда было попадание, два – падение, и три, когда уже ловил (поднявшегося и шатавшегося) Хижняка"

"Нужно делать выводы. Технику, которую показывает Александр Хижняк, нельзя назвать защитной. Эта техника – идти постоянно вперед, несмотря на пропущенные удары. Просто идти вперед и наносить еще больше ударов. К какому-то моменту это давало плоды, но это к какому-то моменту. Еще в полуфинале мы увидели, что она не всегда приводит на 100 процентов к победе"

"Бразилец первые два раунда не рубился с Хижняком, он боксировал. В третьем раунде ему нечего было терять, он закусил капу и пошел рубиться, выбросив этот левый боковой", – сказал Красюк

Украинский боксер Хижняк с серебром Игр-2020 / Фото: Reuters

Александр Красюк и Александр Усик / Фото: K2 Promotions

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