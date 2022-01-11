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Брал медали с Усиком и Ломаченко: трагически погиб призер Олимпиады-2012

Александр Трикиша
11 января, 18:15
В возрасте 29 лет скончался призер Олимпийских игр и чемпионатов мира в легкой атлетике Деон Лендор из Тринидада и Тобаго. Трагедия случилась в США

Деон Лендор погиб в авиакатастрофе / Фото: Getty Images

По словам тренера, Деон Лендор погиб в результате автокатастрофы. Авария случилась по дороге домой с тренировки.

Об этом сообщает kbtx.com.

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Лендор участвовал в трех Олимпийских играх и помог своей стране завоевать бронзу в эстафете 4х400 метров на Играх-2012 в Лондоне, где золотые медали взяли Василий Ломаченко и Александр Усик. Всего в Лондоне Украина завоевала 18 медалей (5 золотых).

Также он завоевал две бронзовые медали чемпионата мира в беге на 400 метров в закрытых помещениях и еще одну бронзу в беге 4х400 метров, сообщает worldathletics.org.

Напомним, что в жутком ДТП погиб одноклубник Артема Кравца. Игрок сборной Турции Ахмет Чалык скончался от полученных травм в результате аварии.

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