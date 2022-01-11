Брав медалі з Усиком та Ломаченком: трагічно загинув призер Олімпіади-2012

Деон Лендор загинув в автокатастрофі / Фото: Getty Images

За словами тренера, Деон Лендор загинув у результаті автокатастрофи. Аварія сталася дорогою додому з тренування.

Про це повідомляє kbtx.com.

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Лендор брав участь у трьох Олімпійських іграх та допоміг своїй країні завоювати бронзу в естафеті 4х400 метрів на Іграх-2012 у Лондоні, де золоті медалі взяли Василь Ломаченко та Олександр Усик. Загалом у Лондоні Україна виборола 18 медалей (5 золотих).

Також він завоював дві бронзові медалі чемпіонату світу з бігу на 400 метрів у закритих приміщеннях та ще одну бронзу у бігу 4х400 метрів, повідомляє worldathletics.org.

Нагадаємо, що в моторошному ДТП загинув одноклубник Артема Кравця. Гравець збірної Туреччини Ахмет Чалик помер від травм у результаті аварії.

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