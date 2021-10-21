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Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
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Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
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Бою Усик – Фьюри быть! Цыганский король передумал уходить

Олег Люлька
21 октября, 12:01
Ранее Тайсон Фьюри намекал, что может завершить карьеру уже сейчас. Однако отец боксера заявил, что мы еще увидим, как минимум, два его поединка

Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

"У меня больше нет никаких целей в боксе. Я все сделал и все выиграл. Не знаю, нужно ли мне дальше драться", – говорил вскоре после победы над Деонтеем Уайлдером Тайсон Фьюри.

Коллаж – "Сегодня" / Фото: Reuters, matchroomboxing

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Однако отец британца, Джон Фьюри, заявил, что его сын не завершит карьеру, не подравшись с Александром Усиком.

"С кем бы Тайсон ни решил драться дальше, это будет легкий бой для него, а затем уже он посмотрит в сторону Усика. Тайсон думает о нем и хочет объединить титулы. Что он решит после этого поединка – это уже его личное дело. Но я знаю, что Тайсону будет сложно найти мотивацию на таких соперников, как Диллиан Уайт, Дерек Чисора и все эти пятисортные или шестисортные супертяжеловесы. Это тяжело для Тайсона", – приводит слова Джона Фьюри Fightnews.

Фьюри и Усик доминируют в супертяжелом весе / Фото: REUTERS

"Если вы ходите увидеть лучшую версию Тайсона Фьюри, создайте ему неприятности, и он их преодолеет. Только так вы увидите от него отличное выступление", – добавил Джон Фьюри каналу True Geordie Xtra.

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

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Напомним, перед поединком с победителем реванша Усик – Джошуа Фьюри должен встретиться с лучшим в бою Уайт – Валлин. Но это противостояние претендентов по линии WBC, намеченное на 30 октября, пришлось отложить из-за травмы Уайта.

Правда, поговаривают, что Уайт выдумал эту травму, чтобы не рисковать в бою с Валлином и сразу подраться с Фьюри.

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