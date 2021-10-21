Бою Усик – Ф'юрі бути! Циганський король передумав йти

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

"У мене більше немає цілей у боксі. Я все зробив і все виграв. Не знаю, чи потрібно мені далі битися", – говорив невдовзі після перемоги над Деонтеєм Вайлдером Тайсон Ф'юрі.

Колаж – "Сьогодні" / Фото: Reuters, matchroomboxing

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Однак батько британця, Джон Ф'юрі, заявив, що його син не завершить кар'єру, не побившись із Олександром Усиком.

"З ким би Тайсон не вирішив битися далі, це буде легкий бій для нього, а потім вже він подивиться в бік Усика. Тайсон думає про нього і хоче об'єднати титули. Що він вирішить після цього поєдинку – це вже його особиста справа. Але я знаю, що Тайсону буде складно знайти мотивацію на таких суперників, як Ділліан Вайт, Дерек Чісора і всі ці пятисортні або шестисортні суперважі. Це важко для Тайсона", – наводить слова Джона Ф'юрі Fightnews.

Ф'юрі та Усик домінують в суперважкій вазі / Фото: REUTERS

"Якщо ви ходите побачити найкращу версію Тайсона Ф'юрі, створіть йому неприємності, і він їх подолає. Тільки так ви побачите від нього відмінний виступ", – додав Джон Ф'юрі каналу True Geordie Xtra.

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

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Нагадаємо, перед поєдинком із переможцем реваншу Усик – Джошуа Ф'юрі має зустрітися з найкращим у бою Вайт – Валлін. Але це протистояння претендентів за лінією WBC, заплановане на 30 жовтня, довелося відкласти через травму Вайта.

Правда, подейкують, що Вайт вигадав цю травму, щоб не ризикувати в бою з Валліном і відразу побитися з Ф'юрі.