Усик – слишком большой риск для Джошуа: почему поединок на грани срыва

Томми Фьюри высказался о возможном поединке чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа с обязательным претендентом по линии WBO украинцем Александром Усиком

Братья Тайсон и Томми Фьюри / Фото: Instagram

Брат чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, Томми Фьюри, поделился мнением о возможном поединке владельца поясов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа с обязательным претендентом по линии WBO украинцем Александром Усиком. Ранее Джошуа сделал Усику честное предложение, а крымчанин и его промоутер изучают условия.

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"Я не знаю, как поступит Джошуа. Возможно, он не захочет проводить бой с Усиком. Я думаю, что это слишком большой риск для него. Он знает, какие деньги приготовлены для него за бой с Тайсоном, и его команда не захочет идти на какой-либо риск. Они сделали это перед боем с Руисом – и посмотрите, что произошло. Они не хотят повторения", – сказал Томми YouTube-каналу iFL TV

Александр Усик против Энтони Джошуа / Фото: Instagram

"Если Джошуа освободит титул, это меня не удивит. Но если они подерутся, то это будет еще один отличный поединок"

Напомним, чтоWBO обязала Джошуа провести защиту титула в бою против обязательного претендента Усика. Сторонам давали время договориться до 31 мая, иначе будут назначены торги за право организовать бой. Но потом дали небольшую отсрочку.

На днях мы писали, что Усик готов боксировать с Джошуа хоть сегодня.

Тем временем промоутер озвучил гонорар за бой Усика с Джошуа: десятки миллионов за победу.

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