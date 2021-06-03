Достаточно ли Джошуа смелый: почему задерживается подписание контракта с Усиком

Промоутер украинского боксера Александр Красюк считает, что теперь все зависит только от британской стороны Что Эдди Хирн нашепчет Энтони Джошуа

Энтони Джошуа / Фото: Instagram

Срок, отведенный WBO на переговоры между чемпионом мира Энтони Джошуа и обязательным претендентом на пояс Александром Усиком, истек. Стороны находятся на завершающей стадии переговоров, и боксерская организация с нетерпением ждет их решения. Оказывается, в нынешней ситуации последнее слово остается за британцами.

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Вчера вечером промоутер украинца Александр Красюк в комментарии Sky Sports заявил, что находится в режиме ожидания:

"Мы ждем ответ от короля Эй-Джея. После этого мы узнаем, достаточно ли он храбрый, чтобы согласиться на бой с Усиком и быть свергнутым с трона. Я понятия не имею, рассматривает ли он другие варианты. На данный момент я не вижу препятствий, почему бы сделка не состоялась".

Тем временем промоутер озвучил гонорар за бой Усика с Джошуа: десятки миллионов за победу.

Ранее Эдди Хирн замечал, что украинец является приоритетной целью для Энтони. Но промоутер допускал, что чемпион по версиям WBO, WBA, IBF все же может отказаться от пояса ради поединка с Тайсоном Фьюри.

Смотрите, как Александр говорил о своей готовности к выходу на ринг:

Усик в тренажерке хочет биться с любым