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Бой обидчика Ломаченко некому проводить: он переносился уже шесть раз

Александр Трикиша
3 октября, 11:11
Компания Triller отказалась от организации поединка между Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососом. Компания уже потеряла 10 миллионов долларов

Теофимо Лопес никак не может вернуться на ринг / Фото: Top Rank Instagram

Многострадальный бой между Лопесом и Камбососом переносился шесть раз – сначала он должен был пройти 5 июня, затем 19 июня, 14 августа, 11 сентября, 4 октября и последней датой должно было стать 16 октября.

Но против очередного переноса выступили уже сами боксеры.

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Посчитав свои убытки, а они составили уже 10 миллионов долларов, в Triller решили отказаться от этого бои и в целом завязать с идеей проводить ветеранские боксерские бои, как, например, Майк Тайсон против Роя Джонса.

Рой Джонс и Майк Тайсон / Фото: Reuters

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Что касается бой Лопес – Камбосос, то компании не удастся вернуть 1,2 миллиона долларов – эта сумма останется у боксеров.

Вероятнее всего, в дальнейшем его организацией займется компания Matchroom Boxing британца Эдди Хирна. Во время торгов они предлагали 3,5 миллиона долларов.

Напомним, изначально в лагере американца заявляли о согласии провести повторную драку с украинцем в декабре.

Однако позже отец Лопеса послал Ломаченко.

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