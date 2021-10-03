Бой обидчика Ломаченко некому проводить: он переносился уже шесть раз

Теофимо Лопес никак не может вернуться на ринг / Фото: Top Rank Instagram

Многострадальный бой между Лопесом и Камбососом переносился шесть раз – сначала он должен был пройти 5 июня, затем 19 июня, 14 августа, 11 сентября, 4 октября и последней датой должно было стать 16 октября.

Но против очередного переноса выступили уже сами боксеры.

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Посчитав свои убытки, а они составили уже 10 миллионов долларов, в Triller решили отказаться от этого бои и в целом завязать с идеей проводить ветеранские боксерские бои, как, например, Майк Тайсон против Роя Джонса.

Рой Джонс и Майк Тайсон / Фото: Reuters

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Что касается бой Лопес – Камбосос, то компании не удастся вернуть 1,2 миллиона долларов – эта сумма останется у боксеров.

Вероятнее всего, в дальнейшем его организацией займется компания Matchroom Boxing британца Эдди Хирна. Во время торгов они предлагали 3,5 миллиона долларов.

Напомним, изначально в лагере американца заявляли о согласии провести повторную драку с украинцем в декабре.

Однако позже отец Лопеса послал Ломаченко.