Бій кривдника Ломаченка нікому проводити: він переносився вже шість разів

Теофімо Лопес ніяк не може повернутися на ринг / Фото: Top Rank Instagram

Багатостраждальний бій між Лопесом та Камбососом переносився шість разів – спочатку він повинен був пройти 5 червня, потім 19 червня, 14 серпня, 11 вересня, 4 жовтня й останньою датою мало стати 16 жовтня.

Але проти чергового перенесення виступили вже самі боксери.

Реклама

Порахувавши свої збитки, а вони склали вже 10 мільйонів доларів, в Triller вирішили відмовитися від цього бою і в цілому зав'язати з ідеєю проводити ветеранські боксерські бої, як, наприклад, Майк Тайсон проти Роя Джонса.

Рой Джонс и Майк Тайсон / Фото: Reuters

Реклама

Що стосується бою Лопес – Камбосос, то компанії не вдасться повернути 1,2 мільйона доларів – ця сума залишиться у боксерів.

Найімовірніше, в подальшому його організацією займеться компанія Matchroom Boxing британця Едді Гірна. Під час торгів вони пропонували 3,5 мільйона доларів.

Нагадаємо, спочатку в таборі американця заявляли про згоду провести повторну бійку з українцем в грудні.

Однак пізніше батько Лопеса послав Ломаченка.