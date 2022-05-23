Бой Ломаченко – Камбосос: отец чемпиона назвал дату поединка

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

Австралиец Джордж Камбосос ближайший бой проведет 5 июня против чемпиона WBC Дэвина Хэйни. Изначально с абсолютным чемпионом должен был драться с украинец Василий Ломаченко.

Но война помешала осуществиться этому мегафайту. Бывший чемпион мира в трех дивизионах приостановил свою карьеру и вступил в тероборону.

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Тем не менее команда абсолютного чемпиона не сбрасывает со счетов украинца. Отец Джорджа Камбососа Джим назвал Лому одним из двух наиболее вероятных соперников на следующий бой.

"Джордж сразу сказал, что следующий бой будет с Хейни или Ломаченко. Ему предлагали переходный бой, заработать легкий миллион. Но мы сразу отказались. Нам не нужны ребята из топ-15. Джордж разберется с Дэвином, и потом будет Лома или Райан Гарсия. Как только Джордж разберется и отнимет титул WBC, который он не считает полноценным, будет Ломаченко или Гарсия.

Райан Гарсия мечтает о бое с Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

И этот бой состоится до конца 2022 года в Австралии. Кто еще это делает? Не так много чемпионов, если вообще кто-нибудь. Все смотрят в топ-15 рейтинга, пытаются заработать деньжат. Если вы берете бойца с вершины рейтинга, это опасно. Наша цель – драться с лучшими. Поединки на грани – это то, что Джорджу нравится", – сказал Камбосос-старший в комментарии FightHub TV.

Джордж Камбосос отобрал пояса у Теофимо Лопеса / Фото: Getty Images

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Ранее Василий Ломаченко заявил, что надеется встретиться с победителем боя Камбосос – Хэйни.

В свою очередь, Джордж Камбосос дал обещание свой следующий бой провести именно с украинцем.

"Я подерусь с Ломаченко сразу же после Хэйни. Я продолжу поднимать планку австралийского бокса".