Бій Ломаченко – Камбосос: батько чемпіона назвав дату поєдинку

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

Австралієць Джордж Камбосос найближчий бій проведе 5 червня проти чемпіона WBC Девіна Хейні. Спочатку з абсолютним чемпіоном мав битися українець Василь Ломаченко.

Але війна завадила здійснитися цьому мегафайту. Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах призупинив свою кар'єру та вступив до тероборони.

Реклама

Тим не менш команда абсолютного чемпіона не скидає з рахунків українця. Батько Джорджа Камбососа Джим назвав Лому одним з двох найімовірніших суперників на наступний бій.

"Джордж одразу сказав, що наступний бій буде з Хейні чи Ломаченком. Йому пропонували перехідний бій, заробити легкий мільйон. Але ми одразу відмовилися. Нам не потрібні хлопці з топ-15. Джордж розбереться з Девіном, а потім буде Лома або Райан Гарсія. Щойно Джордж розбереться і забере титул WBC, який він не вважає повноцінним, буде Ломаченко чи Гарсія.

Райан Гарсія мріє про бій із Ломаченком / Фото: Колаж: Сьогодні

І цей бій відбудеться до кінця 2022 року в Австралії. Хто це ще робить? Не так багато чемпіонів, якщо взагалі хтось. Усі дивляться у топ-15 рейтингу, намагаються заробити грошенят. Якщо ви берете бійця з рейтингу, це небезпечно. Наша мета – битися з найкращими. Поєдинки на межі – це те, що Джорджу подобається", – сказав Камбосос-старший у коментарі FightHub TV.

Джордж Камбосос відібрав пояси у Теофімо Лопеса / Фото: Getty Images

Реклама

Раніше Василь Ломаченко заявив, що сподівається зустрітися з переможцем бою Камбосос – Хейні.

Своєю чергою Джордж Камбосос дав обіцянку свій наступний бій провести саме з українцем.

"Я вийду на бій з Ломаченком відразу ж після Хейні. Я продовжу піднімати планку австралійського боксу.