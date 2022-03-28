Я следующий! Ломаченко сказал, с кем будет драться

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко встретится с победителем поединка Хэйни – Камбосос

Ломаченко - в теробороне / Фото: Facebook

Обладатель титула WBC в легком весе Девин Хэйни согласился на бой с абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом.

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Их поединок состоится 5 июня в австралийском Мельбурне. Реванш предусмотрен в случае победы Хэйни.

Изначально с Камбососом должен был драться украинец Василий Ломаченко. Но наш боксер отказался от поединка. Ломаченко решил на время войны остаться в Украине. Он – в теробороне.

Тем не менее Ломаченко заявил, что надеется встретиться с победителем боя Камбосос – Хэйни.

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"Я следующий", – прокомментировал в социальных сетях сделку Василий.

Свой последний поединок Ломаченко провел в декабре, когда по очкам победил Ричарда Комми.