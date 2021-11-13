12 ноября 21:45
Италия 1
Швейцария 1
13 ноября 16:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
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Босния против Финляндии: расписание матчей и расклады в отборе на ЧМ-2022

Любомир Луканюк
13 ноября, 08:48
Сегодня сыграют прямые конкуренты Украины за выход на чемпионат мира в Катаре

Последний матч в группе Украина сыграет против Боснии / Фото: REUTERS

В субботу, 13 ноября, будет сыграно еще семь отборочных матчей ЧМ-2022. Для нас будет важна встреча в Зенице, где Босния играет с Финляндией. Эти команды наши прямые соперники за путевку в Катар.

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ГРУППА D

16:00. Босния – Финляндия

21:45. Франция – Казахстан

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  • Франция выйдет с первого места, если обыграет Казахстан. Ее также устроит ничья, если матч боснийцев и финнов завершится миром. Франция будет в топ-2, если просто избежит поражения.
  • Украина сохранит шансы на первое место только в случае поражения французов и потери очков Финляндией.
  • Финляндия сохранит шансы на первое место, если обыграет боснийцев, а французы потеряют очки, либо если сыграет вничью, а Франция проиграет.
  • Босния и Герцеговина лишится шансов выйти на чемпионат мира, если проиграет Финляндии.

ГРУППА E

21:45. Уэльс – Беларусь

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21:45. Бельгия – Эстония

  • Бельгии гарантировано как минимум второе место. Бельгийцы выйдут на ЧМ, если обыграют Эстонию, или в том случае, если Уэльс не сможет победить Беларусь.

ГРУППА G

19:00. Норвегия – Латвия

19:00. Турция – Гибралтар

21:45. Черногория – Нидерланды

  • Нидерланды выйдут в финальную часть, если победят в Черногории, а Норвегия не сможет обыграть Латвию. Победа над Черногорией обеспечит "оранжевым" одно из двух первых мест в группе. Даже ничья может гарантировать голландцам финиш в топ-2, если Турция через три дня не сможет победить Черногорию.
  • Норвегия гарантирует себе одно из двух первых мест, если обыграет Латвию, а турки потеряют очки с Гибралтаром.

Стыковые турниры пройдут с 24 по 29 марта. В них примут участие обладатели вторых мест в отборочных группах, а также два лучших победителя групп в общем рейтинге Лиги наций-2020/21, которые не попали в финальный турнир ЧМ напрямую или не вышли в "стыки" со вторых мест в отборочных группах.

Эти 12 команд разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф, которые состоят из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя стыковых матчей станут участниками чемпионата мира.