Боснія проти Фінляндії: розклад матчів та розклади у відборі на ЧС-2022

Останній матч в групі Україна зіграє проти Боснії / Фото: REUTERS

У суботу, 13 листопада, буде зіграно ще сім відбіркових матчів ЧС-2022. Для нас буде важлива зустріч у Зениці, де Боснія грає з Фінляндією. Ці команди наші прямі суперники за путівку до Катару.

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ГРУПА D

16:00. Боснія – Фінляндія

21:45. Франція – Казахстан

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Франція вийде із першого місця, якщо обіграє Казахстан. Її також влаштує нічия, якщо матч боснійців та фінів завершиться миром. Франція буде у топ-2, якщо просто уникне поразки.

Україна збереже шанси на перше місце лише у разі поразки французів та втрати очок Фінляндією.

Фінляндія збереже шанси на перше місце, якщо обіграє боснійців, а французи втратять очки, або якщо зіграє внічию, а Франція програє.

Боснія та Герцеговина втратить шанси вийти на чемпіонат світу, якщо програє Фінляндії.

ГРУПА E

21:45. Уельс – Білорусь

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21:45. Бельгія – Естонія

Бельгії гарантовано щонайменше друге місце. Бельгійці вийдуть на ЧС, якщо обіграють Естонію, або якщо Уельс не зможе перемогти Білорусь.

ГРУПА G

19:00. Норвегія – Латвія

19:00. Туреччина – Гібралтар

21:45. Чорногорія – Нідерланди

Нідерланди вийдуть у фінальну частину, якщо переможуть у Чорногорії, а Норвегія не зможе обіграти Латвію. Перемога над Чорногорією забезпечить "помаранчевим" одне із двох перших місць у групі. Навіть нічия може гарантувати голландцям фініш у топ-2, якщо Туреччина за три дні не зможе перемогти Чорногорію.

Норвегія гарантує собі одне із двох перших місць, якщо обіграє Латвію, а турки втратять очки з Гібралтаром.

Стикові турніри відбудуться з 24 по 29 березня. У них візьмуть участь володарі других місць у відбіркових групах, а також два найкращі переможці груп у загальному рейтингу Ліги націй-2020/21, які не потрапили у фінальний турнір ЧС безпосередньо або не вийшли у "стики" з других місць у відбіркових групах.

Ці 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці стикових матчів стануть учасниками чемпіонату світу.