12 листопада 21:45
Італія 1
Швейцарія 1
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Боснія проти Фінляндії: розклад матчів та розклади у відборі на ЧС-2022

Любомир Луканюк
13 листопада, 08:48
Сьогодні зіграють прямі конкуренти України за вихід на чемпіонат світу у Катарі

Останній матч в групі Україна зіграє проти Боснії / Фото: REUTERS

У суботу, 13 листопада, буде зіграно ще сім відбіркових матчів ЧС-2022. Для нас буде важлива зустріч у Зениці, де Боснія грає з Фінляндією. Ці команди наші прямі суперники за путівку до Катару.

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ГРУПА D

16:00. Боснія – Фінляндія

21:45. Франція – Казахстан

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  • Франція вийде із першого місця, якщо обіграє Казахстан. Її також влаштує нічия, якщо матч боснійців та фінів завершиться миром. Франція буде у топ-2, якщо просто уникне поразки.
  • Україна збереже шанси на перше місце лише у разі поразки французів та втрати очок Фінляндією.
  • Фінляндія збереже шанси на перше місце, якщо обіграє боснійців, а французи втратять очки, або якщо зіграє внічию, а Франція програє.
  • Боснія та Герцеговина втратить шанси вийти на чемпіонат світу, якщо програє Фінляндії.

ГРУПА E

21:45. Уельс – Білорусь

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21:45. Бельгія – Естонія

  • Бельгії гарантовано щонайменше друге місце. Бельгійці вийдуть на ЧС, якщо обіграють Естонію, або якщо Уельс не зможе перемогти Білорусь.

ГРУПА G

19:00. Норвегія – Латвія

19:00. Туреччина – Гібралтар

21:45. Чорногорія – Нідерланди

  • Нідерланди вийдуть у фінальну частину, якщо переможуть у Чорногорії, а Норвегія не зможе обіграти Латвію. Перемога над Чорногорією забезпечить "помаранчевим" одне із двох перших місць у групі. Навіть нічия може гарантувати голландцям фініш у топ-2, якщо Туреччина за три дні не зможе перемогти Чорногорію.
  • Норвегія гарантує собі одне із двох перших місць, якщо обіграє Латвію, а турки втратять очки з Гібралтаром.

Стикові турніри відбудуться з 24 по 29 березня. У них візьмуть участь володарі других місць у відбіркових групах, а також два найкращі переможці груп у загальному рейтингу Ліги націй-2020/21, які не потрапили у фінальний турнір ЧС безпосередньо або не вийшли у "стики" з других місць у відбіркових групах.

Ці 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці стикових матчів стануть учасниками чемпіонату світу.