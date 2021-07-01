Борщ Украине в помощь! Известен судья матча с Англией, имеющий зуб на британцев

Матч 1/4 финала Евро-2020 между украинцами и англичанами рассудит немецкий арбитр Феликс Брых, который уже работал на поединке команды Шевченко на групповом этапе

Феликс Брых показал желтую карточку Сидорчуку в матче Украины и Нидерландов / Фото: Reuters

Немецкий арбитр Феликс Брых возглавит судейскую бригаду на матче 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия. Встреча "сине-желтых" с британцами состоится 3 июля в Риме на "Стадио Олимпико". Напомним, что сборная Украины прилетела из Глазго в Рим.

На линиях 45-летнему Брыху будут помогать соотечественники Марк Борщ и Штефан Лупп. Обязанности четвертого арбитра исполнит Карлос дель Серро Гранде. Арбитр системы VAR – Марко Фритц. Некоторые болельщики рассчитывают, что немцы будут лояльнее к Украине, поскольку в 1/8 финала Англия как раз выбила сборную Германии – 2:1.

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Напомним, что бригада Брых-Борщ-Лупп уже работала на матче сборной Украины на чемпионате Европы-2020. В 1-м туре группового этапа она судила поединок против Нидерландов (2:3).

Феликс Брых / Фото: AFP Реклама

Брых родился в Мюнхене, женат, работал в банке адвокатом. Имеет докторскую степень – защитил диссертацию на тему "Cтимулирование профессионального спорта городскими властями". В Бундеслиге с 2004 года. Арбитр ФИФА с 2007 года и входит в категорию УЕФА "Элит".

Напомним, что бороться с британцами команде Шевченко придется без травмированного Артема Беседина. Нападающий Динамо уже прошел обследование в Киеве – лечение и восстановление Беседина займет полгода.

Ранее Усик запугал Англию перед матчем с Украиной на Евро-2020.