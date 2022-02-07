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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Боевой состав: известно, кто представит Украину в мужской индивидуальной гонке на ОИ

Сергей Шаховец
7 февраля, 16:44
Тренерский штаб биатлонной сборной Украины определился с составом команды на индивидуальную мужскую гонку. Нашу страну представят четыре спортсмена

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Во вторник, 8 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится индивидуальная мужская гонка на 20 км. Гонка начнется в 10:30 по киевскому времени.

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В индивидуальной гонке примут участие четверо украинских биатлонистов. Первым из украинцев на старт выйдет капитан нашей команды Дмитрий Пидручный.

Состав сборной Украины на индивидуальную гонку

  • 21. Дмитрий Пидручный
  • 46. Артем Прима
  • 63. Антон Дудченко
  • 91. Богдан Цимбал

Артем Прима / Фото: Reuters

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Отметим, что наставник мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра продолжает находится на самоизоляции.

В понедельник на Играх-2022 состоялась женская индивидуальная гонка. Украинка Юлия Джима даже с одним промахом претендовала на медали, но в итоге финишировала на 10-м месте. Без единого промаха прошла дистанцию Ирина Петренко, которая заняла 11-е место.

Юлия Джима вошла в ТОП-10 индивидуальной гонки / Фото: REUTERS

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К сожалению, не смогла закончить гонку Валя Семеренко. Как сказал после гонки наставник украинок Урош Велепец, у Валентины случился спазм легких из-за холодного воздуха, она просто не могла дышать.

Календарь биатлонных гонок на Олимпийских играх в Пекине.

  • 5 февраля, 11:00 – смешанная эстафета
  • 7 февраля, 11:00 – индивидуальная гонка, женщины, 15 км
  • 8 февраля, 10:30 – индивидуальная гонка, мужчины, 20км
  • 11 февраля, 11:00 – спринт, женщины, 7,5 км
  • 12 февраля, 11:00 – спринт, мужчины, 10 км
  • 13 февраля, 11:00 – гонка преследования, женщины, 10 км
  • 13 февраля, 12:45 – гонка преследования, мужчины, 12,5 км
  • 15 февраля, 11:00 – эстафета, мужчины, 4х7,5 км
  • 16 февраля, 09:45 – эстафета, женщины, 4х6 км
  • 18 февраля, 11:00 – масс-старт, мужчины, 15 км
  • 19 февраля, 11:00 – масс-старт, женщины, 12,5 км