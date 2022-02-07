Боевой состав: известно, кто представит Украину в мужской индивидуальной гонке на ОИ

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images
Во вторник, 8 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится индивидуальная мужская гонка на 20 км. Гонка начнется в 10:30 по киевскому времени.
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В индивидуальной гонке примут участие четверо украинских биатлонистов. Первым из украинцев на старт выйдет капитан нашей команды Дмитрий Пидручный.
Состав сборной Украины на индивидуальную гонку
- 21. Дмитрий Пидручный
- 46. Артем Прима
- 63. Антон Дудченко
- 91. Богдан Цимбал
Отметим, что наставник мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра продолжает находится на самоизоляции.
В понедельник на Играх-2022 состоялась женская индивидуальная гонка. Украинка Юлия Джима даже с одним промахом претендовала на медали, но в итоге финишировала на 10-м месте. Без единого промаха прошла дистанцию Ирина Петренко, которая заняла 11-е место.
К сожалению, не смогла закончить гонку Валя Семеренко. Как сказал после гонки наставник украинок Урош Велепец, у Валентины случился спазм легких из-за холодного воздуха, она просто не могла дышать.
Календарь биатлонных гонок на Олимпийских играх в Пекине.
- 5 февраля, 11:00 – смешанная эстафета
- 7 февраля, 11:00 – индивидуальная гонка, женщины, 15 км
- 8 февраля, 10:30 – индивидуальная гонка, мужчины, 20км
- 11 февраля, 11:00 – спринт, женщины, 7,5 км
- 12 февраля, 11:00 – спринт, мужчины, 10 км
- 13 февраля, 11:00 – гонка преследования, женщины, 10 км
- 13 февраля, 12:45 – гонка преследования, мужчины, 12,5 км
- 15 февраля, 11:00 – эстафета, мужчины, 4х7,5 км
- 16 февраля, 09:45 – эстафета, женщины, 4х6 км
- 18 февраля, 11:00 – масс-старт, мужчины, 15 км
- 19 февраля, 11:00 – масс-старт, женщины, 12,5 км