Бойовий склад: відомо, хто представить Україну у чоловічій індивідуальній гонці на ОІ

Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

У вівторок, 8 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться індивідуальна чоловіча гонка на 20 км. Гонка розпочнеться о 10:30 за київським часом.

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В індивідуальній гонці візьмуть участь четверо українських біатлоністів. Першим із українців на старт вийде капітан нашої команди Дмитро Підручний.

Склад збірної України на індивідуальні перегони

21. Дмитро Підручний

46. Артем Прима

63. Антон Дудченко

91. Богдан Цимбал

Артем Прима / Фото: Reuters

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Зазначимо, що наставник чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра продовжує перебувати на самоізоляції.

У понеділок на Іграх-2022 відбулася жіноча індивідуальна гонка. Українка Юлія Джима навіть із одним промахом претендувала на медалі, але у підсумку фінішувала на 10-му місці. Без жодного промаху пройшла дистанцію Ірина Петренко, яка посіла 11-те місце.

Юлія Джима увійшла в ТОП-10 індивідуальної гонки / Фото: REUTERS

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На жаль, не спромоглася закінчити гонку Валя Семеренко. Як сказав після гонки наставник українок Урош Велепець, у Валентини стався спазм легень через холодне повітря, вона просто не могла дихати.

Календар біатлонних гонок на Олімпійських іграх у Пекіні.