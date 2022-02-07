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Полісся --
Чорноморець --
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Бернлі --
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Рома --
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Лаціо --
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Лестер --
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Сассуоло --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Бойовий склад: відомо, хто представить Україну у чоловічій індивідуальній гонці на ОІ

Сергій Шаховець
7 лютого, 16:44
Тренерський штаб біатлонної збірної України визначився зі складом команди на індивідуальну чоловічу гонку. Нашу країну представлять чотири спортсмени

Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

У вівторок, 8 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться індивідуальна чоловіча гонка на 20 км. Гонка розпочнеться о 10:30 за київським часом.

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В індивідуальній гонці візьмуть участь четверо українських біатлоністів. Першим із українців на старт вийде капітан нашої команди Дмитро Підручний.

Склад збірної України на індивідуальні перегони

  • 21. Дмитро Підручний
  • 46. Артем Прима
  • 63. Антон Дудченко
  • 91. Богдан Цимбал

Артем Прима / Фото: Reuters

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Зазначимо, що наставник чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра продовжує перебувати на самоізоляції.

У понеділок на Іграх-2022 відбулася жіноча індивідуальна гонка. Українка Юлія Джима навіть із одним промахом претендувала на медалі, але у підсумку фінішувала на 10-му місці. Без жодного промаху пройшла дистанцію Ірина Петренко, яка посіла 11-те місце.

Юлія Джима увійшла в ТОП-10 індивідуальної гонки / Фото: REUTERS

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На жаль, не спромоглася закінчити гонку Валя Семеренко. Як сказав після гонки наставник українок Урош Велепець, у Валентини стався спазм легень через холодне повітря, вона просто не могла дихати.

Календар біатлонних гонок на Олімпійських іграх у Пекіні.

  • 5 лютого, 11:00 – змішана естафета
  • 7 лютого, 11:00 – індивідуальна гонка, жінки, 15 км
  • 8 лютого, 10:30 – індивідуальна гонка, чоловіки, 20км
  • 11 лютого, 11:00 – спринт, жінки, 7,5 км
  • 12 лютого, 11:00 – спринт, чоловіки, 10 км
  • 13 лютого, 11:00 – гонки переслідування, жінки, 10 км
  • 13 лютого, 12:45 – гонки переслідування, чоловіки, 12,5 км
  • 15 лютого, 11:00 – естафета, чоловіки, 4х7,5 км
  • 16 лютого, 09:45 – естафета, жінки, 4х6 км
  • 18 лютого, 11:00 – мас-старт, чоловіки, 15 км
  • 19 лютого, 11:00 – мас-старт, жінки, 12,5 км