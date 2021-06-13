Без Цыганкова и Безуса: заявка сборной Украины на матч с Нидерландами

Футболисты национальной сборной Украины / Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины составил заявку своей команды на стартовый матч Евро-2020 против Нидерландов. Поединок "сине-желтые" проведут сегодня, 13 июня, в Амстердаме. Начало – в 22:00. Мультимедийная онлайн-трансляция Нидерланды – Украина пройдет на нашем сайте с комментариями интересных моментов, фото и видео.
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- Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин
- Защитники: Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Александр Тымчик, Денис Попов
- Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Марлос, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Александр Зубков
- Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик
Сборная Нидерландов против сборной Украины
Из тех футболистов, которые есть в официальной заявке сборной Украины на Евро-2020, в состав на игру с Нидерландами не включили Виктора Цыганкова, у которого повреждение, молодого Георгия Судакова и Романа Безуса, присоединившегося к "сине-желтым" в последний момент.
Также на совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы. Нидерланды сыграют в оранжевом.
Ранее Мочанов поддержал сборную легендарным напутствием Аль Пачино.
А Украина неожиданно стала Россией из-за ошибки польского телеканала.
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