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Без Цыганкова и Безуса: заявка сборной Украины на матч с Нидерландами

13 июня, 12:46

Елена Павлова

Андрей Шевченко огласил состав на первый поединок в рамках Евро-2020 против Голландии 13 июня в Амстердаме, в который не включил троих футболистов

Футболисты национальной сборной Украины / Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины составил заявку своей команды на стартовый матч Евро-2020 против Нидерландов. Поединок "сине-желтые" проведут сегодня, 13 июня, в Амстердаме. Начало – в 22:00. Мультимедийная онлайн-трансляция Нидерланды – Украина пройдет на нашем сайте с комментариями интересных моментов, фото и видео.

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Сборная Нидерландов против сборной Украины

Из тех футболистов, которые есть в официальной заявке сборной Украины на Евро-2020, в состав на игру с Нидерландами не включили Виктора Цыганкова, у которого повреждение, молодого Георгия Судакова и Романа Безуса, присоединившегося к "сине-желтым" в последний момент.

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Также на совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы. Нидерланды сыграют в оранжевом.

Ранее Мочанов поддержал сборную легендарным напутствием Аль Пачино.

А Украина неожиданно стала Россией из-за ошибки польского телеканала.

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